Apresentamos a QIMA IBD - A certificadora líder de produtos orgânicos da América Latina

Com a aquisição do IBD pela QIMA, o grupo espera expandir a oferta de soluções em certificações e normas de segurança dos alimentos.

HONG KONG, 20 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A QIMA, empresa global em soluções de controle de qualidade e conformidade da cadeia de suprimentos, anunciou a aquisição do IBD, certificadora líder de produtos orgânicos da América Latina. A aquisição do IBD está alinhada com a estratégia de expansão da QIMA de oferecer um maior leque de serviços aos produtores de alimentos e varejistas do setor agrícola, ajudando-os a obter um maior índice na qualidade dos seus produtos para conquistar a confiança do consumidor.

Embora o IBD seja a única certificadora brasileira de produtos orgânicos com reconhecimento internacional, a empresa também oferece certificações de sustentabilidade, como a Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) e a IBD Fair Trade. Localizado em Botucatu, o IBD atua em todos os estados brasileiros, além de outros 20 países.

Ao passo que IBD e QIMA integram e consolidam conhecimentos e operações para atender à crescente demanda global e regional, a empresa está implantando uma nova identidade de marca sob o nome QIMA IBD.

A proposta, através da QIMA IBD, é alavancar a presença internacional da QIMA e impulsionar ainda mais sua forte presença na Ásia, oferecendo uma gama de soluções voltadas para controle de qualidade dos produtos, auditoria e certificação de segurança dos alimentos (GFSI) com a QIMA/WQS, bem como auditorias sociais e ambientais sob medida, a serem determinadas de acordo com as demandas dos clientes. Além dos recursos da QIMA IBD, a QIMA também oferece soluções abrangentes de certificação para produtores, importadores, exportadores e varejistas, assim como para empresas de serviços no segmento de alimentação e hospitalidade.

Os consumidores cada vez mais têm exigido transparência em relação à segurança e sustentabilidade dos produtos, especialmente os usuários de alimentos orgânicos. Em consequência dessa conscientização, o valor e a integridade por trás dos processos de certificação orgânica estão se tornando mais reconhecidos. As certificações de terceira parte, por sua vez, também têm comprovado sua eficácia para conquistar a fidelidade do cliente e promover a lucratividade de longo prazo na indústria alimentícia.

"Estamos felizes em unir forças com a QIMA e entusiasmados por podermos oferecer mais soluções para os nossos clientes. Este é um marco importante para o IBD, todo o processo foi realizado com muito empenho. Estamos em ótimas mãos como parte do Grupo QIMA", afirma Alexandre Harkaly, Fundador e CEO do IBD.

"É uma satisfação receber a equipe do IBD em nossa divisão de alimentos. Como QIMA IBD, nossa meta é apoiar, em uma escala global, os agricultores e produtores de alimentos em seus esforços para cultivar alimentos orgânicos e sustentáveis mais seguros", reitera Sebastien Breteau, fundador e CEO da QIMA.

O IBD é uma adição natural para a QIMA, pois sua filosofia de serviço é proteger o meio ambiente, manter condições de trabalho seguras e garantir a segurança dos produtos, o que ressoa com a missão da QIMA em ajudar a construir cadeias de suprimentos seguras na busca por proporcionar um ecossistema alimentar mais forte e regular.

Sobre a QIMA

A missão na QIMA é oferecer soluções inteligentes aos clientes para torná-los aptos a oferecer produtos seguros aos consumidores. Nosso time conta com especialistas em campo para inspeções de qualidade, auditorias de fornecedores, certificação e testes de laboratório, combinado a uma plataforma digital que traz precisão, visibilidade e inteligência para a obtenção de dados de qualidade e conformidade. Operamos em 95 países e ajudamos mais de 17.000 marcas globais, varejistas, fabricantes e produtores de alimentos a alcançar a excelência em qualidade.

