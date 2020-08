Apresentando Motional: a joint venture de direção autônoma do Hyundai Motor Group e da Aptiv revela nova identidade

Formada pelo Hyundai Motor Group , um das maiores fabricantes de veículos do mundo, oferecendo soluções de mobilidade inteligente, e pela Aptiv , uma das provedoras de tecnologia mais inovadora da indústria, a joint venture foi fundada em março de 2020 para promover o desenvolvimento e a comercialização dos veículos autônomos mais seguros e de mais alto desempenho do mundo.

"A Motional, em todas as suas formas anteriores, tem liderado a tecnologia sem motorista há décadas. Nosso DNA - uma combinação da expertise da Aptiv em tecnologia avançada e a liderança da Hyundai tanto em fabricação de veículos quanto em P&D - é exclusivamente poderoso, e nos posiciona para alterar fundamentalmente o modo como as pessoas se deslocam em suas vidas", declarou Karl Iagnemma, presidente e CEO da Motional.

"O que estamos desenvolvendo é algo da maior relevância que existe. A pandemia desafiou a comunidade global a repensar o transporte, e os governos e as pessoas querem mais e melhores opções. Estamos empolgados em trazer a tecnologia sem motorista de maneira segura e confortável para a vida diária."

A Motional está desenvolvendo e comercializando veículos SAE Nível 1 - veículos autônomos que desempenham todas as tarefas de direção. A Motional começará testando seus sistemas sem motorista em 2020, e seus sistemas sem motorista e tecnologia de suporte estarão disponíveis para provedores de robotáxi e operadores de frotas em 2022.

O significado de Motional

Motional conecta duas palavras: moção e emocional. "Moção" remete ao movimento de veículos sem motorista capacitado pela tecnologia da empresa, bem como suas décadas de experiência fazendo o setor mover-se adiante. "Emocional" evoca a abordagem da empresa de pessoas em primeiro lugar - o foco na segurança e a confiabilidade que transmite, no final das contas, a paz de espírito.

Iagnemma acrescentou: "Nós somos líderes nesse espaço. Temos interagido com mais passageiros reais em estradas reais do que qualquer outra pessoa. Nosso logotipo é uma marca determinada e sólida e que reflete como continuaremos a liderar com confiança essa indústria e o futuro do transporte."

"Motional é um nome forte que significa que os clientes estão se deslocando em um veículo sem motorista que é seguro para os passageiros, para as cidades e para o meio ambiente", declarou Kevin Clark, presidente e CEO da Aptiv. "À medida que a Motional trabalha para transformar a mobilidade com seu sistema de direção autônoma pronto para entrar em produção, a Aptiv ajudará a abrir o caminho para os veículos de direção autônoma com nossa plataforma avançada ADAS que salva vidas hoje e desenvolve a confiança em veículos altamente automatizados."

Euisun Chung, vice-presidente executivo do Hyundai Motor Group, declarou: "Por mais de um século, o Hyundai Motor Group tem alimentado o sonho de pessoas ao redor do mundo. Motional representa a próxima fronteira da inovação, à medida que os pioneiros de uma nova era de transporte seguro, acessível e verde. Nós temos um longo histórico de estar na vanguarda da tecnologia automotiva e buscamos continuar esse legado com o Motional."

Caminho do Motional até a liderança no setor

O Motional é conduzido por pioneiros da tecnologia sem motorista que participaram do histórico Grande Desafio DARPA, e fundaram o nuTonomy e o Ottomatika, os primeiros líderes no espaço. A equipe do Motional esteve por trás de alguns dos maiores saltos do setor, incluindo a primeira direção totalmente autônoma pelo país nos EUA, o lançamento do primeiro robotáxi piloto do mundo (Cingapura; 2016), e a operação da frota de robotáxi pública mais estabelecida do mundo (Las Vegas; 2018 - presente). Essa frota proporcionou mais de 100.000 corridas, com 98% dos passageiros classificando sua experiência com 5 estrelas, num total de 5 estrelas.

A Motional está sedeada em Boston, com equipes em Pittsburgh, Las Vegas, Santa Monica, Cingapura e Seul. O escritório mais recente, Seul, servirá como uma central principal de tecnologia e local de testes. A equipe da Motional está se expandindo rapidamente.

