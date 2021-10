Apresentando No Corners to Hide da Bowmore® para a Global Travel Retail

Com inspiração nos mitos e lendas mais curiosos da remota ilha de Islay, cada garrafa da colaboração conta com designs e obras de arte exclusivos de Frank Quitely. As ilustrações retratam a vasta história de Islay e as ricas histórias de uma antiga era e incorporam a expressão artística do estilo da destilaria Bowmore.

A série de edição limitada conta com dois fantásticos single malts, 23 anos e 32 anos, que estão disponíveis exclusivamente em lojas selecionadas da Global Travel Retail, incluindo as unidades de Amsterdã, Frankfurt, Hamburgo, Viena, Dubai, Singapura e Taiwan.

O excepcional single malt 23 anos apresenta a particularidade de um whisky inspirado na lendária história de No Corners to Hide. O produto foi envelhecido em tonéis de carvalho americano ex-bourbon para criar o estilo exclusivo do Bowmore. Posteriormente, o produto foi submetido a dois anos de maturação adicionais em tonéis Essencia® para criar uma singularidade marcante e suscitar uma exploração sensorial deste conto mítico. O single malt apresenta notas de cera de abelha, incenso e fósforo aceso para transportar os sentidos para a "igreja redonda" da destilaria Bowmore. Cada garrafa é decorada com ilustrações e desenhos de Frank Quitely.

O single malt 32 anos resgata um momento da história; uma história tão cativante quanto o mito que ele enaltece. Os primeiros 30 anos de maturação em barricas de carvalho americano ex-bourbon correspondem a um envelhecimento oportuno em barris, assim como a suposta fuga do próprio diabo. O processo foi sucedido por mais dois anos em tonéis Essencia® para conferir um caráter extraordinariamente distinto em evidência, combinando novamente cera de abelha, incenso e fósforo aceso.

Os sentidos são transportados para uma fusão de casca de laranja de Sevilha com os aromas de uma velha caixa de charutos, mas com interações doces e florais e finalizando com um toque de alcaçuz e iodo. Assim, podemos afirmar que a edição de 32 anos é fascinante e genial em partes iguais. Cada garrafa vem acompanhada de uma gravação da assinatura de Frank Quitely, juntamente com desenhos originais e notas do processo de fabricação de uísque.

Manuel González, diretor de marketing da Global Travel Retail para a Beam Suntory, declarou: "A Bowmore conta com uma rica história repleta de mitos e lendas, e estamos muito satisfeitos com a parceria com o premiado artista Frank Quitely para dar vida a esses contos. Com um histórico comprovado de produção de obras de arte colecionáveis com a Marvel e a DC, a coleção Frank Quitely é nossa mais recente e empolgante colaboração para oferecer edições limitadas de luxo aos nossos clientes."

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1661719/Bowmore_No_Corners_To_Hide_Video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1661709/Bowmore_No_Corners_To_Hide_Bottle_Shot.jpg

FONTE Beam Suntory Inc.

SOURCE Beam Suntory Inc.