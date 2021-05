Apresentando o teste TOEFL ®™ Essentials -- a nova e inovadora avaliação mundial de língua inglesa

ETS lança a mais nova adição à família de avaliações TOEFL®, disponível em Agosto de 2021

PRINCETON, Nova Jersey, 19 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A ETS anunciou hoje a criação de uma nova avaliação de proficiência em língua inglesa, o teste TOEFL®Essentials™. O teste TOEFL®Essentials™ se torna o segundo teste de proficiência de língua inglesa mais importante dentro da família de avaliações do TOEFL® - juntando-se ao teste TOEFL iBT ® lançado há mais de 15 anos. Além disso, o TOEFL Essentials é o primeiro teste de língua inglesa que oferece a combinação ideal de acesso conveniente e financeiramente acessível que os estudantes desejam e a confiança das instituições de qualidade. Para os candidatos interessados, as inscrições serão abertas em 17 de junho (quinta-feira) e os exames terão início em 21 de agosto (sábado).

O exame TOEFL Essentials é um teste de língua inglesa versátil de quatro habilidades (auditiva, leitura, oral e escrita) elaborado para admissões em universidades e outras decisões de alta importância. Ele mede uma combinação de habilidades acadêmicas e gerais da língua inglesa — aquelas que são necessárias para o ambiente de sala de aula e outras situações (por exemplo, estágios e entrevistas). Além disso, o teste oferece às instituições uma visão mais abrangente por meio de exemplos orais e de redação do teste, medidas adicionais de habilidades fundamentais e uma declaração pessoal exclusiva em vídeo — uma gravação de vídeo curta e sem pontuação, que oferece uma oportunidade para os candidatos apresentarem suas personalidades únicas.

Os principais aspectos a serem destacados sobre o teste incluem:

Conteúdo: 50% acadêmico, 50% inglês geral

50% acadêmico, 50% inglês geral Formato: formato adaptativo de vários estágios com tarefas curtas e rápidas, que se ajustam com base no nível de habilidade

formato adaptativo de vários estágios com tarefas curtas e rápidas, que se ajustam com base no nível de habilidade Duração: cerca de 1,5 hora

cerca de 1,5 hora Local em casa, com a melhor segurança com supervisão humana fornecida pela ProctorU ® , semelhante ao modelo já consagrado TOEFL iBT ® Home edition

em casa, com a melhor segurança com supervisão humana fornecida pela ProctorU , semelhante ao modelo já consagrado Home edition Características: pontuação de leitura e audição instantânea após a conclusão do teste, pontuação MyBest ® e relatórios de pontuação ilimitados e gratuitos

pontuação de leitura e audição instantânea após a conclusão do teste, pontuação e relatórios de pontuação ilimitados e gratuitos Preço: varia de acordo com o local; entre 100 e 120 dólares

varia de acordo com o local; entre 100 e 120 dólares Pontuação:seções oral e escrita pontuadas por avaliadores humanos para garantir precisão e imparcialidade

O teste TOEFL Essentials e o teste TOEFL iBT são semelhantes, pois testam quatro habilidades da língua inglesa com alto nível de qualidade, validade e confiabilidade para decisões de alta importância. Eles têm diferenças distintas, no entanto, na abordagem de medição de habilidades, concepção e experiência de realização de testes — e, como tal, podem ser usados como medidas independentes de proficiência em inglês por instituições em seu portfólio de testes aceitos.

"Embora o teste TOEFL iBT tenha consolidado seu lugar como o padrão ouro no âmbito de admissão internacional, estamos expandindo o portfólio com o inovador e versátil teste TOEFL Essentials, para permitir que os estudantes escolham um teste TOEFL que melhor atenda ao seu estilo e preferências de teste", disse Srikant Gopal, diretor executivo do programa TOEFL. "Tanto o teste TOEFL Essentials como o teste TOEFL iBT podem ajudar os alunos a chegar onde desejam, e estamos entusiasmados em continuar o legado TOEFL de qualidade e imparcialidade para ajudar as jornadas educacionais de estudantes a avançarem em todo o mundo."

Nas próximas semanas, a ETS publicará a estrutura de design de pesquisa do TOEFL Essentials, detalhes relativos à escala de pontuação, tabelas de comparação de pontuação e recomendações de requisitos de pontuação para que as instituições possam tomar decisões informadas sobre aceitação e definir requisitos de pontuação com base em suas necessidades individualizadas. Em uma pesquisa recente com quase 250 instituições em todo o mundo, 95% indicaram que provavelmente aceitariam o teste TOEFL Essentials, e 90% considerariam o teste benéfico para atrair novos candidatos para o seu programa.

Até o momento, várias universidades já indicaram sua aceitação.

"O ano que passou levou nossa instituição a considerar opções convenientes para testes da língua inglesa, mas as preocupações sobre validade e confiabilidade nos deixaram cautelosos", disse Bryan Boudreau, coordenador de engajamento estudantil internacional, escritório de admissão da Universidade de Bob Jones (Carolina do Sul, EUA). "Passamos a confiar na marca TOEFL com muitas décadas de sucesso comprovado dos estudantes. Ficamos muito satisfeitos em ver esta nova opção que combina conveniência e confiabilidade. Nosso corpo docente acadêmico ficou altamente entusiasmado e concordou que o TOEFL Essentials oferecerá o que é necessário para apoiar o sucesso dos alunos."

De acordo com Raffi Muroy, diretor de admissão internacional da Universidade de Suffolk (Massachusetts, EUA), "Nós da Suffolk valorizamos acessibilidade e oportunidade — é parte de nossa missão principal e da nossa meta — então tudo que é capaz de oferecer acesso e oportunidade para que os candidatos possam ir em busca de um ensino superior é algo que admiramos tremendamente. Confiamos no TOEFL e na ETS e acreditamos que este é um excelente passo para oferecer opções valiosas aos estudantes."

Para saber mais sobre o teste, incluindo informações sobre inscrição, preparação para o teste, pontuação, perguntas frequentes e muito mais, acesse www.ets.org/toefl/essentials.

Sobre a ETS

Na ETS, promovemos qualidade e equidade na educação em todo o mundo, criando avaliações com base em pesquisas rigorosas. A ETS atende pessoas físicas, instituições educacionais e órgãos governamentais, oferecendo soluções personalizadas para certificação de professores, aprendizagem da língua inglesa e educação elementar, secundária e graduação, além de conduzir pesquisas, análises e estudos de políticas em educação. Fundada como uma organização sem fins lucrativos em 1947, a ETS desenvolve, administra e pontua mais de 50 milhões de exames por ano, incluindo os exames TOEFL®e TOEIC®, os testes GRE® e as avaliações The Praxis Series® , em mais de 180 países, e em mais de 9.000 localidades em todo o mundo.

FONTE ETS

