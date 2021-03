Aproveite as oportunidades digitais e reduza as ameaças cibernéticas com os serviços de segurança cibernética da SGS

A tecnologia apresenta muitos benefícios. Ela oferece mais conveniência e mais segurança à vida das pessoas, aumenta o potencial de saúde e oferece novas experiências no trabalho, em casa e em viagens. Entretanto, também apresenta desafios significativos. Quando a tecnologia é mal utilizada, ela pode criar vulnerabilidades, o que é difícil prever, e pode ter um impacto negativo na vida cotidiana das pessoas. Nas empresas, o crime cibernético pode causar efeitos catastróficos, como violações de dados e privacidade, resultando em danos financeiros e destruição da reputação.

Para confrontar este cenário de segurança cibernética em evolução, governos e partes interessadas em todo o mundo estão trabalhando para estabelecer novos padrões e regulamentos.

É fundamental que as empresas aumentem a sua maturidade em segurança cibernética para manter sua posição de mercado. Uma cultura de segurança cibernética precisa ser integrada e os processos e protocolos devem ser desenvolvidos para suportá-la. Isso pode levar tempo, mas os criminosos não vão esperar e, portanto, é necessária uma ação imediata.

Um parceiro de confiança

É aqui que entram os serviços de segurança cibernética da SGS. Como um parceiro de confiança, a SGS usa profundo conhecimento e experiência em segurança cibernética, de transistores a soluções em nuvem, para permitir que os clientes ampliem sua maturidade de segurança para o nível necessário para enfrentar os desafios.

Os serviços de segurança cibernética da SGS são desenvolvidos com base em em três pilares, com a oportunidade de personalizar os resultados baseados em necessidades específicas do setor, como os voltados para a IoT do consumidor, dispositivos médicos, semicondutores, setores automotivos e industriais:

Treinamento sobre regulamentos, padrões, ataques de última geração e contramedidas associadas, incluindo percepções sobre as melhores práticas e tópicos técnicos detalhados, como ataques a canais laterais e de análise de falhas Avaliação de hardware, software, redes, criptografia e sistemas de gerenciamento seguros cobrindo toda a pilha de tecnologia de soluções digitalmente interconectadas Certificação, na qual o foco se concentra nas avaliações de conformidade em relação às normas e regulamentos existentes e futuros

Uma abordagem de 3 etapas é usada para dar suporte aos clientes em seu objetivo de melhorar seus recursos de segurança cibernética:

Etapa 1 : uma análise abrangente da lacuna de segurança cibernética sobre estruturas e processos organizacionais, conjuntos de habilidades e produtos e serviços digitais

: uma análise abrangente da lacuna de segurança cibernética sobre estruturas e processos organizacionais, conjuntos de habilidades e produtos e serviços digitais Etapa 2 : com base na análise da Etapa 1, um plano de ação e um roteiro são desenvolvidos e implementados em conjunto com o cliente, abordando e fechando as lacunas identificadas, acompanhados de treinamento, auditorias, análises e avaliações de segurança

: com base na análise da Etapa 1, um plano de ação e um roteiro são desenvolvidos e implementados em conjunto com o cliente, abordando e fechando as lacunas identificadas, acompanhados de treinamento, auditorias, análises e avaliações de segurança Etapa 3: após a implementação de todas as tarefas definidas na Etapa 2, a eficácia será demonstrada pelas avaliações de conformidade realizadas internamente ou por terceiros independentes

Os serviços de segurança cibernética da SGS ajudam a aumentar a maturidade da segurança por meio da customização e de sua abordagem abrangente. Os clientes podem estar seguros e assegurar os seus clientes dos seus níveis de segurança cibernética, permitindo um mundo melhor, mais seguro e mais interligado.

Para mais informações, acesse nossa página www.sgs.com/cybersecurity-services

