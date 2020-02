Aproveite o Carnaval no Kwai. E ganhe prêmios!

De acordo com dados recentes do app, até 19 de fevereiro, seus usuários produziram mais de 100.000 vídeos curtos originais relacionados ao carnaval, sobre maquiagem, movimentos de dança e fantasias de carnaval, além de vídeos de comédia mostrando sua empolgação com a data mais festiva do ano. Vídeos relacionados foram vistos mais de 80 milhões de vezes.

A ativação é bem simples: assistindo a vídeos curtos e criando os seus próprios, os usuários do Kwai que "desbloquearem" com sucesso todas as seis cidades participantes - Olinda, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Manaus e Ouro Preto - a partir do mapa de carnaval digital no aplicativo, concorrem a um iPhone. Quem conseguir "desbloquear" cinco cidades, terá a chance de ganhar um telefone celular Huawei. Outros prêmios incluem vouchers Recharge Pay, e os vencedores serão anunciados em 22 de fevereiro no aplicativo.

Para quem não quer apenas assistir vídeos, e gostam de filmar vídeos divertidos curtindo o carnaval, dançando e festejando também é só postar seu vídeo no Kwai com a hashtag #CarnavalNoKwai e tiverem mais curtidas até 26 de fevereiro, receberão prêmios em dinheiro de até R$ 500.

Para fazer parte do Kwai , tudo o que você precisa fazer é:

1. Primeiro, você baixa o aplicativo em sua app store:

Play Store e App Store

2. Depois você cria sua própria conta

Pronto! Agora você está pronto para explorar o maior aplicativo de vídeos curtos do Brasil, que possui mais de 7 milhões de usuários ativos diários.

Além dessa ativação dentro do aplicativo, o Kwai estará presente e levará alguns de seus influenciadores mais populares a cair na festa durante o Bloco Pinga Ni Mim na segunda-feira (24/02) em São Paulo, onde haverá muita dança, música e diversão.

Wu Yan, chefe de operações globais da Kuaishou Technology, empresa-mãe da Kwai, afirma que dançar, cantar, paridades e desfiles foram as categorias mais populares entre os entusiastas de vídeos curtos do Brasil.

"O Brasil é um dos mercados internacionais mais importantes e, por esse motivo, planejamos investir esforços e recursos no país, não apenas em negócios, mas também em projetos de entretenimento, envolvendo-se com a comunidade local. O carnaval é uma ocasião tão importante e festiva no país, e Kwai está determinado a torná-lo uma experiência divertida e inesquecível para todos os seus usuários", disse Wu.

Informações sobre o bloco:

Bloco Pinga Ni Mim

Segunda-feira, 24/02 às 13 horas

Avenida Pedro Álvares Cabral, 200

Sobre Kuaishou

Lançado na China em 2011 pela Kuaishou Technology, Kuaishou é uma das principais plataformas sociais de vídeo curto do mundo, com mais de 200 milhões de usuários ativos diariamente. Sua versão internacional Kwai, lançada em 2017, é paralela ao aplicativo Kuaishou com recursos semelhantes, mas oferece funções localizadas personalizadas para usuários fora da China.

Contato

Yin Lu, +86 18610050115, yinlu03@kuaishou.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1093612/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1093613/2.jpg

FONTE Kuaishou Technology

SOURCE Kuaishou Technology