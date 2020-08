Apstra dévoile une intégration avancée pour réseau basé sur Internet avec Juniper Networks et SONiC, ainsi qu'une fonctionnalité opérationnelle améliorée pour répondre à la demande des clients

Selon un récent rapport de perspectives sur le marché mondial , le marché du réseau basé sur l'intention a dépassé les 900 millions $ en 2019 et devrait croître à un TCAC de plus de 30 % entre 2020 et 2026. L'adoption accélérée de solutions IBN vient à un moment où les centres de données doivent respecter les délais serrés des affaires tout en offrant une simplicité opérationnelle qui atteint ou dépasse celle du cloud, mais avec fiabilité. Le déploiement d'une solution IBN est essentiel pour les entreprises qui redoublent d'efforts pour leur transformation numérique, qui nécessitent un réseau agile de centres de données, une plus grande disponibilité et un meilleur retour sur investissement. Les entreprises sont trois fois plus susceptibles d'échouer dans leurs efforts de transformation numérique si elles ne transforment pas d'abord leur réseau.

« La surveillance et la gestion des opérations de centres de données continuent de devenir de plus en plus complexes et de plus en plus essentielles à mesure que les entreprises accélèrent leur transformation numérique », a déclaré Mansour Karam, fondateur et président d'Apstra. « L'IBN est la solution qu'adoptent de nombreux architectes et opérateurs de réseaux pour aider leurs organisations à rester compétitives. Alors que la montée de l'IBN se précise, le fait d'étendre nos capacités IBN uniques et avancées aux réseaux Juniper Networks, combiné aux améliorations opérationnelles, nous permet d'offrir notre solution leader sur le marché à travers une plus grande variété de types de matériel. »

AOS d'Apstra est une pièce essentielle du puzzle pour réussir l'automatisation et la validation en boucle fermée. Cette technologie unique répond à la grande complexité du réseau à laquelle sont confrontés les architectes et les opérateurs en appliquant la validation et l'analyse jour 0 tout en tirant parti d'une source réseau unique et fiable. Apstra permet aux entreprises de réaliser des économies importantes et d'obtenir des avantages significatifs des opérations jour 0 résultant de l'IBN.

« Les exigences extrêmes du célèbre secteur des services financiers de Suisse nécessitent une infrastructure qui garantit les temps de latence et de réponse les plus faibles avec une rentabilité élevée et des niveaux élevés de fiabilité », explique Hanspeter Tinner, directeur des services et cofondateur de Beelastic. « Ceci est seulement possible si les dernières technologies sont utilisées dans l'ensemble du réseau. L'automatisation de bout en bout et le modèle opérationnel simple d'Apstra nous aident à fournir les temps de réponse les plus faibles avec la meilleure rentabilité et la plus grande fiabilité. De plus, grâce à leur vitesse de fonctionnalité élevée, nous sommes certains qu'ils continueront à répondre à nos exigences ainsi qu'à celles de nos clients à l'avenir. »

Apstra AOS permet aux entreprises d'automatiser tous les aspects des phases de conception, de construction, de déploiement et d'exploitation du réseau. La solution IBN de premier plan tire parti d'une analyse avancée basée sur l'intention afin de valider le réseau continuellement, ce qui élimine la complexité, les vulnérabilités et les pannes et conduit à un réseau sécurisé et résilient. Pour en savoir plus sur la transformation de votre entreprise avec Apstra, rendez-vous sur https://apstra.com/.

Apstra® est une société multinationale de logiciels fournissant une solution unifiée qui automatise l'architecture et les activités des réseaux des centres de données. AOS, le produit phare d'Apstra, aide les organismes à automatiser l'ensemble des facettes de la conception, de la mise sur pied, du déploiement et de l'exploitation de leurs réseaux, permettant à ceux-ci d'apporter des changements à leurs réseaux de façon fiable et rapide tout en utilisant efficacement le capital humain et en s'affranchissant du carcan des vendeurs de composants matériels. Les entités qui utilisent AOS enregistrent une baisse de leurs dépenses d'exploitation qui est supérieure à 80 pour cent, une amélioration de leur agilité dans une proportion de 99 pour cent et une amélioration de la fiabilité qui surpasse les 70 pour cent. AOS utilise les capacités d'analyse avancées et fondées sur l'intention d'Apstra pour valider continuellement le réseau, éliminant ainsi la complexité, les vulnérabilités et les pannes pour former un réseau résilient et sécurisé.

Apstra a été fondée en 2014 par David Cheriton, Mansour Karam et Sasha Ratkovic, des leaders établis et réputés dans le domaine de la réseautique ; son siège social se situe à Menlo Park, en Californie, et la société compte plusieurs bureaux dans le monde.

