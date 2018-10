Aptoide: Nationaler EU-Gerichtshof entscheidet im Kartellprozess gegen Google

LISSABON, Portugal, October 23, 2018 /PRNewswire/ --

Ein portugiesisches Gericht hat heute eine Entscheidung gegen Google in Bezug auf die von Aptoide eingereichte einstweilige Verfügung erlassen. Sie gilt für 82 Länder, darunter das Vereinigte Königreich, Deutschland, die USA und Indien. Google wird das Entfernen des App-Stores seines Konkurrenten Aptoide durch Google Play Protect von Benutzer-Smartphones ohne Wissen der Benutzer, was Aptoide in den letzten 60 Tagen einen Verlust von über 2,2 Millionen Nutzern verursacht hat, einstellen müssen.

Die Annahme der einstweiligen Verfügung entspricht in vollem Maße Aptoides Antrag, dass Google aufhören solle, den App-Store in den Android-Geräten zu verstecken und den Benutzern Warnmeldungen anzuzeigen.

Aptoide arbeitet nun zusammen mit seinem Rechtsanwaltsteam daran, um nächste Woche die Hauptklage bei Gericht einzureichen, wonach von Google eine Wiedergutmachung für alle verursachten Schäden gefordert werden wird.

Aptoide hat weltweit über 250 Millionen Nutzer, 6 Milliarden Downloads und betreibt einen der weltweit führenden App-Stores. In diesem Juli hat Aptoide eine formelle Beschwerde bei der Kartellbehörde der Europäischen Union gegen Google eingereicht.

Paulo Trezentos, CEO von Aptoide, sagt dazu: "Für uns ist das ein entscheidender Sieg. Google hat sich als ein erbitterter Konkurrent erwiesen und hat seine dominante Position bei Android missbraucht, um App-Store-Konkurrenten zu eliminieren. Innovation ist der Grund dafür, dass wir 200 Millionen Stammkunden haben. Die Entscheidung dieses Gerichts ist ein Signal für Start-ups weltweit: Wenn ihr die Vernunft auf eurer Seite habt, braucht ihr keine Angst zu haben, Google herauszufordern."

Über Aptoide

Aptoide wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Lissabon mit Niederlassungen in Shenzhen und Singapur. Aptoide betreibt einen der drei größten Android-App-Stores der Welt. Mit über 200 Millionen Nutzern, 4 Milliarden Downloads und 1 Million Apps ist Aptoide ein App-Store, der das Entdeckungserlebnis einer App durch eine Online-Community, maßgeschneiderte Empfehlungen und die Möglichkeit der Nutzer, ihre eigenen persönlichen App-Stores zu erstellen und zu teilen, neu erfindet. Der Aptoide App Store ist für mobile und TV-basierte Android-Geräte verfügbar und in über 40 Sprachen zugänglich. Mit einer stetig wachsenden Gemeinschaft von Anwendern und Partnern weltweit ist Aptoide heute einer der führenden Akteure in der Welt der Apps.