Apttus s'associe à Netcompany pour étendre le paysage du Quote-to-Cash à travers l'Europe

SAN MATEO, Californie, 25 février 2020 /PRNewswire/ -- Apttus, le leader du middle office, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Netcompany, une société internationale dont le siège social est situé à Copenhague, au Danemark. Apttus tirera profit des services informatiques non diversifiés de Netcompany et de son approche consultative en matière de vente pour fournir rapidement sa solution Quote-to-Cash (du devis à l'encaissement) et stimuler l'adoption rapide de la transformation numérique dans les secteurs privé et public.

Netcompany fournit des services informatiques, notamment l'analyse commerciale, la maintenance du développement de systèmes et l'exploitation, à une clientèle diversifiée constituée de grandes et moyennes entreprises d'Europe du Nord issues de divers secteurs et industries. Netcompany a été cotée au Nasdaq en 2018, a connu une croissance annuelle de 20 % au cours de la dernière décennie et compte plus de 2 400 employés dans six pays.

Netcompany aidera Apttus à développer des affaires communes, en tirant parti de son approche consultative en matière de vente pour aider les entreprises qui éprouvent des difficultés en raison de processus de soumission de devis, de passation de contrats et de facturation obsolètes.

En tant que partenaire d'Apttus, Netcompany accélérera la mise en place des solutions Quote-to-Cash d'Apttus dans les entreprises de la région EMEA. Netcompany dispose d'une vaste expérience dans le commerce électronique, le Web numérique et les solutions en libre-service, le Customer Relationship Management (CRM - Gestion de la relation client), l'Enterprise Resource Planning (ERP - Planification des ressources de l'entreprise), les applications mobiles, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. L'entreprise a déjà été un atout pour les clients nordiques d'Apttus, et elle utilisera les enseignements tirés d'initiatives conjointes antérieures pour configurer de manière experte la solution robuste d'Apttus afin de répondre aux besoins commerciaux uniques des clients.

Netcompany a choisi Apttus comme plateforme partenaire en raison du portefeuille de produits d'Apttus, le meilleur de sa catégorie, qui permet d'exécuter efficacement les processus Configure Price Quote (CPQ - Configuration, prix, devis), Contract Lifecycle Management (CLM - Gestion du cycle de vie des contrats) et d'autres processus de middle office essentiels permettant de vendre, de gérer les contrats et de gérer les commandes plus efficacement, sur tous les canaux essentiels. Les entreprises de toutes tailles peuvent tirer parti d'Apttus pour réaliser des gains de chiffre d'affaires importants, tout en réduisant les coûts et les risques associés à des processus commerciaux inefficaces.

« Nous sommes ravis de nous associer à Netcompany, car leur bilan en matière de prestation et de conseil est phénoménal dans les pays nordiques », a déclaré Martin Veldhof, le directeur SI Alliances EMEA chez Apttus. « Cela permet à Apttus d'être au service de nos précieux clients dans les pays nordiques encore plus rapidement, mieux et à travers une expertise locale. »

« Netcompany voit un énorme potentiel dans l'utilisation du portefeuille de produits d'Apttus afin de nous permettre de nous concentrer davantage sur les processus de middle office », a déclaré Anders Reinholdt Jacobsen, associé chez Netcompany. « C'est un espace où nous constatons que la demande d'accélération et de renforcement de la numérisation afin d'augmenter la vitesse, la qualité et le chiffre d'affaires, ne cesse de croître. »

Les partenaires de mise en œuvre des solutions d'Apttus jouent un rôle essentiel dans les mises en œuvre et l'adoption par les clients au cours des phases clés du déploiement. Les partenaires travaillent main dans la main avec l'organisation Apttus Professional Services, qui est une composante essentielle de chaque engagement d'Apttus, pour assurer le succès mutuel des clients. Les partenaires de mise en œuvre des solutions d'Apttus sont des partenaires d'envergure mondiale triés sur le volet pour leur expérience dans le domaine du Quote-to-Cash, leur expérience verticale et leur engagement envers la satisfaction des clients.

À propos d'Apttus

Situé dans la Silicon Valley, Apttus est un fournisseur mondial d'une plateforme de middle office qui permet aux entreprises d'automatiser et d'optimiser leurs processus les plus essentiels de gestion des revenus et des relations commerciales. Apttus est optimisé par les technologies les plus avancées de Salesforce, Microsoft et IBM. Les analystes classent Apttus comme la référence mondiale en matière de solutions Quote-to-Cash (QTC - du devis à l'encaissement) et de Contract Lifecycle Management (CLM - Gestion du cycle de vie des contrats). Apttus compte parmi ses clients des centaines d'organisations de taille moyenne du monde entier et le who's who du Global 1000. Pour en savoir plus sur Apttus, consultez le site www.apttus.com.

À propos de Netcompany

Netcompany a été fondée en 2000 et son siège social est situé à Copenhague, au Danemark. Aujourd'hui, Netcompany est une société internationale qui compte plus de 2 400 employés dans six pays. Netcompany fournit sa solution sur diverses plateformes standard comme Salesforce, Microsoft et Apttus. Pour en savoir plus sur Netcompany, consultez https://www.netcompany.com.

