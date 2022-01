Apuesta por un 2022 más sostenible, con la nueva gama de productos sostenibles de Beko

Tal y como indican las tendencias mundiales, es más evidente que nunca que debemos actuar a nivel mundial empezando en los hogares, y ahora es el momento adecuado para revisar nuestros hábitos y esforzarnos por ser más respetuosos con el medio ambiente en 2022.

Una investigación realizada por el University College London[1] ha demostrado que se tarda una media de 66 días en crear un nuevo hábito, y hay una serie de cambios sencillos y sostenibles que los consumidores pueden adoptar en 2022 en su casa y en su vida cotidiana, para marcar la diferencia, como por ejemplo:

1.Un lavavajillas bien instalado es, de media, cuatro veces más eficiente en el uso de agua que el lavado a mano por cubierto[2].

2.Dejar al menos 11 cm. entre la parte trasera del frigorífico y la pared de detrás. Esto permitirá que el calor fluya de manera más eficiente[3].

3.Un horno mantendrá su temperatura hasta 10 minutos después de ser apagado (siempre que mantenga la puerta cerrada). Por tanto, una forma de reducir el consumo de energía es apagar el horno un poco antes mientras se cocina[4].

Una gama especialmente diseñada para proteger el medioambiente

Los problemas medioambientales son retos que debemos afrontar todos juntos y, además de estos sencillos cambios que podemos hacer en nuestras acciones cotidianas, la gama sostenible de Beko está aquí para ayudar a los consumidores a tener un mayor impacto en la lucha contra el cambio climático. Unos cambios sencillos pero eficaces en los hábitos de los consumidores, acompañados de la gama de productos sostenibles de Beko, les apoyarán en sus esfuerzos por lograr un consumo sostenible y ayudar a proteger el medio ambiente en 2022 y en adelante.

La gama tecnológicamente avanzada de productos sostenibles de Beko, que incluye lavadora/lavadora-secadora, horno, secadora, frigorífico, cafetera exprés y lavavajillas, se ha desarrollado para marcar una diferencia significativa en nuestro día a día. Así, por ejemplo, la lavadora y la secadora EcoTub de Beko, producidas a partir de botellas de plástico recicladas, así como el frigorífico BioCycle, que cuenta con dos bandejas para huevos fabricadas con residuos de cáscaras de huevo y bioplástico. Todo ello, sin comprometer la calidad y el rendimiento.

Apoyar a los consumidores para que sigan actuando o incluso cumplan sus propósitos de Año Nuevo en torno a la sostenibilidad y a una vida más respetuosa con el medio ambiente es el propósito de 2022 con el que Beko se compromete.

Información del producto*

Productos con materiales reciclados para el planeta:

Lavadora y secadora EcoTub**:

Residuos de plástico transformados en una valiosa materia prima alternativa.

Aproximadamente hasta 60 botellas de PET recicladas de 0,5 L utilizadas en las cubetas de las lavadoras y las secadoras en determinados modelos.

Escamas de PET reciclado utilizadas junto con otros plásticos y aditivos sin que ello afecte al rendimiento efectivo de la cubeta.

Es el primer ejemplo mundial de este tipo de aplicación en electrodomésticos.

Este nuevo método de fabricación ecológico reduce significativamente las emisiones de dióxido de carbono.

Desde el inicio de este proyecto en 2017, se han reciclado 58 millones de botellas de PET con una reducción de las emisiones de CO2 de casi 2.200 toneladas.

Horno EcoFiber:

Un material sostenible creado a partir de residuos de red de pesca reciclados y residuos de hilo industrial.

El 5% de los residuos de red de pesca reciclados y el 65% de los residuos de hilos industriales se utilizan en piezas de plástico como el plástico de la decoración de la puerta y la cubierta del panel frontal.

El 50% de la cubierta interior del horno BI está hecha de residuos de hilos industriales.

Secadora GreenDry:

Productos con biocompuestos para el planeta:

Utiliza plástico reciclado en el 15% de sus piezas de plástico por término medio, incluso en la carcasa del depósito de agua y la tapa trasera.

En los dos últimos años se reciclaron 2.420 toneladas de plástico por esta causa.

Nevera BioCycle:

Componentes duraderos compuestos por plásticos de origen biológico.

Bandejas de huevos fabricadas con residuos de cáscaras de huevo y bioplásticos.

Las dos bandejas de huevos de cada frigorífico*** contienen residuos de cáscaras de cinco huevos.

La cubierta del ventilador es 100% bioplástico (33 gr) procedente de recursos sostenibles como el almidón de maíz o la caña de azúcar.

La junta de la puerta es un 25% de materiales de base biológica (aceite de soja) (195 gr).

Máquina de café espresso BioCoffee:

Desarrollada con tecnología de biocompuestos.

Cada máquina de café espresso se hace con cinco tazas de residuos de café, lo que reduce la huella de carbono en un 5% en piezas de biocompuesto.

Productos que reducen los productos químicos:

Lavavajillas AutoDose

AutoDose dispensa la cantidad justa de detergente para que la vajilla quede siempre reluciente.

En cada lavado, se utiliza hasta un 28%**** menos de detergente con AutoDose para una vida sana en un planeta sano.

* La disponibilidad del producto varía por mercado.

** Los productos actuales de la planta de lavadoras de Çayırova, en Turquía, son las lavadoras de 8-9-10 kg a 1400-1600 rpm y las lavadoras secadoras de 8/5 kg y 10/6 kg. El objetivo es ampliar el uso del PET a otras plantas.

*** El número de bandejas de huevos puede variar según el modelo.

**** Para vajilla poco sucia y uso de detergente en gel.

