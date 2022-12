AQMetrics confirme son expansion au Luxembourg et officialise l'arrivée d'un ancien cadre de BNP Paribas Securities Services et Caceis.

DUBLIN, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- AQMetrics, RegTech et leader mondial dans les solutions de conformité réglementaire, a annoncé aujourd'hui le recrutement de Vincent Marc qui coïncide avec l'expansion d'AQMetrics au Luxembourg. Cette nouvelle fait suite à l'annonce récente de l'arrivée de Paul Chung pour consolider le développement d'AQMetrics en Amérique du Nord.

Vincent veillera à ce que les clients d'AQMetrics optimisent l'utilisation de la solution multi-awards pour répondre à leurs besoins en matière de Data Management, Reporting réglementaire et Gestion des risques.

AQMetrics appoints former BNP Paribas Securities Services and Caceis exec Vincent Marc in Luxembourg.

Vincent s'appuie sur un long parcours et une expérience solide de conseil et business development au sein de grandes institutions financières. Vincent est aguerri aux missions d'expansion commerciale aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Asie continentale et au Moyen-Orient. Vincent sera responsable du développement commercial d'AQMetrics au Luxembourg et veillera aussi au suivi des clients existants.

"Je connaissais AQMetrics depuis plusieurs années et suis heureux de rejoindre cette société ambitieuse qui deviendra un acteur clé au Luxembourg" se réjouit Vincent.

Geraldine Gibson-Dautun, CEO d'AQMetrics, déclare à son tour : "Je suis heureuse d'accueillir Vincent et je suis certaine qu'il jouera un rôle déterminant dans notre expansion au Luxembourg. Vincent a construit sa carrière en tant que responsable des ventes dans des institutions financières de premier plan telles que BNP Paribas Securities Services et Caceis. Je suis convaincue que Vincent jouera un rôle majeur dans le développement de notre clientèle et de nos effectifs au Luxembourg"

