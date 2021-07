Aqua Capital obtient un investissement de GIC pour accélérer la croissance de Biotrop

- GIC acquiert une participation minoritaire significative dans Biotrop Soluções Biológicas, une société du portefeuille du Fonds II d'Aqua Capital, qui demeure le propriétaire majoritaire

- Biotrop est une entreprise de premier plan axée sur le développement et la production d'intrants agricoles biologiques de haute technologie, un secteur vertical essentiel pour promouvoir la durabilité dans le secteur agroalimentaire

- La transaction s'inscrit dans le cadre des plans de croissance de l'entreprise aux États-Unis et en Amérique latine, grâce à son expertise technique et sa structure commerciale

SÃO PAULO, 19 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le gestionnaire de capitaux privés Aqua Capital et GIC, le fonds souverain de Singapour, ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont conclu un accord contraignant pour l'acquisition par GIC d'une participation minoritaire significative dans Biotrop Soluções Biológicas (Biotrop), une société brésilienne leader dans le domaine des intrants agricoles biologiques, détenue majoritairement par le Fonds II d'Aqua Capital.

La clôture définitive de la transaction est toujours soumise à l'approbation de l'autorité antitrust brésilienne (CADE) et devrait avoir lieu dans les 60 jours.

Biotrop est une entreprise axée sur le développement et la production d'intrants agricoles biologiques de haute technologie, une secteur vertical essentiel pour promouvoir la durabilité et accroître la productivité dans l'agro-industrie. L'entreprise a été fondée par Aqua Capital en 2018 pour concrétiser sa vision sur le marché des intrants agricoles biologiques. Biotrop a ensuite réalisé une acquisition transformationnelle de Total Biotecnologia pour accélérer son développement et se consolider en tant que leader en forte croissance sur le marché brésilien. L'entreprise a presque doublé son chiffre d'affaires au cours des deux dernières années, tout en améliorant ses marges brutes et son EBITDA (résultat d'exploitation avant amortissements), malgré des investissements visant à favoriser sa croissance future.

Depuis l'acquisition de Total Biotecnologia, Biotrop a connu une croissance organique de plus de 35 % par an, à la fois en termes de chiffre d'affaires et d'EBITDA, malgré la volatilité économique actuelle qui affecte le marché brésilien et les mesures de confinement limitant les plans de croissance des ventes ambitieux. En 2020, l'entreprise a réalisé d'importants progrès en structurant la base de sa croissance à long terme, en accélérant son programme de R&D et en optimisant davantage sa production industrielle, sa planification des ventes et des opérations et sa structure commerciale.

« Le plan d'expansion de Biotrop dans l'ensemble des Amériques se poursuit sur la bonne voie, en consolidant sa position de leader au Brésil, tout en renforçant sa présence sur d'autres marchés clés comme l'Argentine et le Paraguay et en préparant son entrée sur d'autres marchés sud-américains et aux États-Unis. L'incorporation d'un investisseur mondial aussi bien connecté que GIC est une étape clé pour accélérer ce programme de croissance », a déclaré Tomás Romero, partenaire chez Aqua Capital.

« Le fait de compter sur un investisseur du calibre de GIC souligne la valeur et le potentiel de croissance de Biotrop et reconnaît le travail acharné et l'engagement continus de notre équipe », a déclaré Antonio Carlos Zem, PDG de Biotrop. « Servir nos clients avec des solutions innovantes et durables reste notre priorité absolue. »

À propos de Biotrop

BIOTROP est une agritech de premier plan axée sur les produits biologiques et les solutions naturelles durables pour l'agriculture. Fruit du dévouement d'un groupe restreint de professionnels passionnés par l'agro-industrie, l'entreprise offre aux producteurs les intrants biologiques les plus high-tech.

À propos d'Aqua Capital

Fondée en 2009, Aqua Capital est un gestionnaire de capital-investissement indépendant dont la philosophie est de développer des entreprises ayant un potentiel de leadership et de croissance dans l'agro-industrie et la chaîne alimentaire, avec un historique de réussite et une solide gestion. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter : [email protected] .

À propos de GIC

GIC est une société d'investissement mondiale de premier plan, créée en 1981 pour gérer les réserves de change de Singapour. Investisseur discipliné dans la valeur à long terme, GIC jouit d'une position unique pour investir dans un large éventail de catégories d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe, les actions privées, l'immobilier et les infrastructures. Basée à Singapour, GIC a investi dans plus de 40 pays et emploie plus de 1 700 personnes dans 10 bureaux situés dans les principales villes financières du monde. Pour en savoir plus sur GIC, veuillez consulter http://www.gic.com.sg/ ou LinkedIn .

