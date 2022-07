AQUARIS annonce l'IDO du jeton AQS sur Zelwin Finance

« Notre projet relie les entreprises aquatiques traditionnelles rentables au monde et aux technologies de la blockchain. Nous nous développons conformément à notre feuille de route et prévoyons de lancer AQS sur d'autres plateformes prochainement. Le jeton AQS est l'une des rares crypto-monnaies qui est soutenue par une véritable entreprise rentable », a expliqué Andrei Paluhhin.

Le jeton AQS assure le bon fonctionnement de la plateforme AQUARIS pour effectuer des transactions pour les industries des fruits de mer et de l'eau. Le jeton d'AQUARIS fonctionne comme un « jeton de réduction » : les partenaires commerciaux obtiennent des réductions perpétuelles sur les produits et services en détenant ce jeton, tandis que les utilisateurs privés ont la possibilité de rejoindre l'Aquaris Staking Pool.

« De plus, les remises augmentent avec la croissance et l'adoption du réseau. AQS permet aux détenteurs d'utiliser leurs réductions, où les utilisateurs n'ont pas besoin de payer des frais, de sorte que l'offre du jeton se resserre », a expliqué Andrei Paluhhin.

Pour le moment, l' IDO du jeton AQS commencera le 2 juillet . Le programme de jalonnement stable (« Stable Staking Program ») basé sur des affaires réellement rentables jusqu'à 25 % (jusqu'à 30 % combiné avec un NFT Aquaris unique) sera bientôt disponible.

AQUARIS est le tout premier projet qui combine une technologie blockchain avancée et une production réelle. Elle relie les entreprises aquatiques traditionnelles rentables au monde et aux technologies blockchain. L'entreprise effectue toutes les étapes de transaction des entreprises de fabrication en utilisant la technologie blockchain. Désormais, tous les processus, qui prenaient au moins une semaine, peuvent être réalisés en seulement 15 minutes. Le jeton AQS rassemble tous les produits de l'écosystème AQUARIS et permet le tout premier jalonnement basé sur un produit réel.

Toutes les informations détaillées sont disponibles sur le canal Telegram d'Aquaris. Pour participer à l'IDO, suivez ce lien .

SOURCE AQUARIS