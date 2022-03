AQUARIS apporte la blockchain aux industries aquatiques

La société basée en Estonie se prépare au lancement

TALLINN, Estonie, 21 mars 2022 /PRNewswire/ -- AQUARIS a pour mission d'utiliser la puissance de la blockchain et de la technologie des énergies renouvelables pour aligner les incitations à la préservation des océans et des autres ressources en eau. Cette révolution technologique vise à contribuer à satisfaire la demande et à surmonter la crise de l'offre.

Pour ce faire, AQUARIS supervise la distribution de fonds communs aux entreprises de produits de la mer, aux start-ups liées à l'eau et aux entreprises existantes. La stratégie de contribution permet de mettre en relation les principales parties prenantes de l'écosystème aquatique et des produits de la mer.

La crise énergétique ne cesse de s'adapter dans le monde entier. Les prix du gaz naturel battent des records historiques et les entreprises fonctionnant à l'énergie solaire sont très recherchées. La modernisation de la production en mettant l'accent sur le respect de l'environnement est l'une des grandes tendances du monde actuel.

AQUARIS créera près de 100 emplois au stade initial de l'installation, sans compter le personnel qui s'occupera des panneaux solaires, de l'équipement minier et de la logistique pour l'expédition des produits. Ce ne sont là que les premières étapes de la modernisation des entreprises. Chaque nouveau projet sur la plateforme AQUARIS créera de nouvelles opportunités d'emploi, et la tokenisation et l'optimisation profiteront à tous. AQUARIS construit son propre écosystème stable et rentable.

Le token AQS facilite grandement la participation aux affaires en aidant les investisseurs privés peu enclins au risque et intéressés par la diversification de leur portefeuille à établir la confiance dans un environnement habituellement incertain. La première production sur la plateforme AQUARIS a déjà signé des projets de contrats pluriannuels en Norvège, dans les pays baltes et en Afrique. Après avoir acquis un portefeuille d'entreprises modernisées et tokenisées avec succès, AQUARIS commencera à mettre en œuvre des projets en Asie et en Afrique (le marché mondial le plus important pour les crypto-monnaies).

AQUARIS encourage les partenaires et les premiers bailleurs de fonds privés à participer à la vente de NFT AQUARIS qui aura lieu sur la place de marché réputée OpenSea le 24 mars 2022. Les investisseurs détenant des NFT bénéficieront des prix des ventes privées de tokens natifs et de rendements plus élevés tout en cumulant des AQS. Des informations à ce sujet seront annoncées sur aquaris.io et sur les réseaux sociaux.

Rejoignez l'équipe gagnante qui minimise les risques en rattachant les rendements à des activités réelles. Misez sur vos AQS et constituez votre richesse en recevant jusqu'à 25 % de rendement annuel.

https://aquaris.io/

https://t.me/AquarisCommunity

https://twitter.com/aquaristoken

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1765958/AQUARIS_Logo.jpg

SOURCE AQUARIS