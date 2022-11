Aquark présentera des nouveautés produits innovants de l'industrie à Piscine Global Europe

FOSHAN, Chine, 1er novembre 2022 /PRNewswire/ -- Aquark lancera officiellement ses 4 nouveautés produits aux technologies révolutionnaires lors du Piscine Global Europe à Lyon, stand 6G82, 15-18 novembre 2022.

Nouvelle technologie iOutdoor, nouvelle vie iOutdoor

Aquark New iOutdoor Living Tech at Piscine Global Europe

Le développement durable est déjà devenu un sujet clé dans l'industrie de la piscine. Aquark se concentre également sur ce sujet et oriente sa feuille de route de produits vers iOutdoor Living innovant et durable.

Sur la base de ce concept et de l'expérience ultime des utilisateurs, l'année précédente, l'équipe Aquark continuait à développer des produits plus innovants avec les dernières technologies de l'industrie pour un style de vie iOutdoor Living confortable, économe d'énergie, respectueux de l'environnement et intelligent, lesquels seront dévoilés à Piscine Global Europe 2022.

Mr. Perfect : la 1ère pompe à chaleur piscine Inverter du marché avec la technologie InverPad® Turbo

Grâce à la technologie InverPad® Turbo, Mr. Perfect fonctionne en gardant le silence extrême — 38,4 dB(A) à 1 mètre. C'est la première fois qu'Aquark présente la structure interne de la machine au public par laquelle les visiteurs verront l'application de la structure innovante du turbofan là-dedans.

Mr. One : le 1er système 2 en 1 du marché pour le chauffage et la circulation de la piscine

En combinant la technologie Inverter de chauffage et celle de circulation de l'eau, une autre technologie révolutionnaire est née - InverPad® One. Mr. One réalise l'intégration du chauffage et de la circulation et apporte une double économie d'énergie de 16 fois et la performance plus silencieuse de 20 fois. Les propriétaires de piscine n'auront plus besoin de la pompe piscine. Il leur suffit d'appuyer sur la touche pour obtenir deux fonctions et profiter d'une puissance illimitée.

Son concept de design fonctionnel unique et son look Pad à la mode deviendront sans aucun doute une autre grande direction de croissance pour l'industrie de la piscine.

Dr. Pure : le 1er électrolyseur au sel Inverter du marché avec le Pad design

Dr. Pure est doté d'un corps élégant et ultra-fin et d'un écran tactile complet. La technologie innovante InverSalt Turbo d'Aquark adopte un algorithme PID intelligent pour contrôler avec précision la production de chlore et la régulation du pH. En outre, son mode Turbo Boost à 120 % permet de réduire le temps nécessaire à la première désinfection.

Mow Man : le 1er robot tondeuse avec la technologie InverMow du marché avec trajectoire en « S » 3D

Avec le look extrêmement élégant, la trajectoire de tonte révolutionnaire en « S » 3D, 1,5 heure de charge et 3 heures de travail, le Mow Man avec la technologie InverMow est une étape importante pour Aquark de passer du secteur de la piscine à l'ensemble iOutdoor Living.

« À l'heure du changement, la piscine 2.0 est l'ère de la meilleure expérience des utilisateurs et du design minimaliste », a déclaré Angella, directrice des ventes d'Aquark, et Aquark est totalement prête pour cela. Nous vous invitons chaleureusement à s'arrêter au stand 6G82 Hall 6 pour découvrir les nouvelles opportunités de croissance pour 2023. Les clients intéressés sont binvenus à nous contacter, et nous nous réjouissons de vous voir tous ! »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1931381/Aquark_New_iOutdoor_Living_Tech_Piscine_Global_Europe.jpg

