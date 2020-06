Ar condicionado da Hisense recebe a primeira certificação mundial Fresh Air da JQA

QINGDAO, China, 29 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Organização de Garantia de Qualidade do Japão (Quality Assurance Organization of Japan – JQA, em inglês), a organização de certificação com autorização estatal do Japão, recentemente concluiu – depois de uma série de testes profissionais de "volume de ar" e "taxa de redução de CO2" – que o ar condicionado Fresh Master da Hisense inteiramente atende aos padrões industriais do mercado japonês. A Hisense, que é a marca chinesa líder de aparelhos domésticos, se tornou a primeira marca de ar condicionado do mundo a passar na certificação Fresh Air (ar fresco) da JQA.