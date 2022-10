Ara Partners recrute Teresa O'Flynn en tant qu'associée et co-responsable de la stratégie d'infrastructure

Renforcement de l'équipe avec le recrutement de Gearóid Maher en tant que directeur

Ces recrutements clés renforcent également la présence de l'entreprise en Europe

DUBLIN, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Ara Partners (« Ara »), une société de capital-investissement et d'infrastructure spécialisée dans les investissements de décarbonisation industrielle, a annoncé aujourd'hui que Teresa O'Flynn avait rejoint la société en tant qu'associée et co-responsable de la stratégie d'infrastructure de la société. Gearóid Maher a également rejoint l'équipe Infrastructures de la société en tant que directeur afin de la renforcer. Mme O'Flynn et M. Maher sont tous deux basés dans le bureau d'Ara à Dublin, en Irlande.

Mme O'Flynn rejoint Ara après avoir travaillé chez BlackRock, où elle a occupé plusieurs postes de direction et d'investissement au sein de la plateforme d'investissement alternatif de la société. Elle compte plus de vingt ans d'expertise en matière d'investissement durable et possède une vaste expérience dans le domaine des infrastructures d'énergie renouvelable, tant dans le secteur de la gestion de fonds qu'au niveau des sociétés d'exploitation. M. Maher rejoint Ara après avoir travaillé chez Legal & General Capital à Londres et compte plus de onze ans d'expérience dans l'investissement dans les énergies propres et le développement de projets d'infrastructure.

« Nous sommes incroyablement heureux d'accueillir Teresa pour codiriger l'équipe d'infrastructures d'Ara », a déclaré Troy Thacker, un directeur associé chez Ara. « Teresa apporte une formidable expérience de l'investissement dans les infrastructures durables dans un certain nombre de secteurs essentiels. Nous sommes impatients de profiter de ses connaissances approfondies du secteur et de sa grande connectivité au sein de l'écosystème de la décarbonisation. »

« Nous avons beaucoup de chance de pouvoir intégrer Gearóid à notre équipe en pleine croissance », a déclaré George Yong, associé et coresponsable de la stratégie d'infrastructure d'Ara. « Gearóid apporte plus d'une décennie d'expérience en matière d'investissement dans les énergies propres et vient renforcer notre forte présence en Europe. »

Mme O'Flynn a rejoint BlackRock en 2011 en tant que membre fondatrice de son activité Infrastructures d'énergie renouvelable mondiale. En 2019, Mme O'Flynn est devenue responsable mondiale des investissements durables pour la plateforme d'investissement Alternatives de BlackRock. Avant de rejoindre BlackRock, Mme O'Flynn a travaillé pour NTR plc, un développeur privé d'infrastructures, dans plusieurs filiales de développement éolien du groupe en Europe et aux États-Unis. Mme O'Flynn est titulaire d'une licence en commerce obtenue au University College Galway et s'est formée comme comptable agréée et conseillère fiscale chez Arthur Andersen.

M. Maher a rejoint Legal & General Capital en 2016 pour faire partie d'une nouvelle équipe spécialisée dans les énergies propres et créée pour investir dans ce secteur les fonds propres de L&G plc. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur des investissements au sein de l'équipe et a dirigé l'élaboration de la stratégie, la constitution, l'exécution et la gestion des investissements en actions dans des projets et des fonds d'infrastructure d'énergie propre et dans des entreprises axées sur la décarbonisation en phase de croissance. M. Maher a également travaillé chez le développeur Velocita Energy Developments et chez EDF Energy. M. Maher est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie civil et environnemental du University College Cork et d'un master en sciences de l'avenir énergétique durable de l'Imperial College de Londres. Il est titulaire du titre CFA.

À propos d'Ara Partners

Ara Partners est une société de capital-investissement et d'infrastructures consacrée aux investissements de décarbonisation industrielle. Ara Partners investit dans les secteurs de l'industrie et de la fabrication, des produits chimiques et des matériaux, de l'efficacité énergétique et des carburants verts, ainsi que de l'alimentation et de l'agriculture, en cherchant à créer des entreprises ayant un impact significatif sur la décarbonisation. Elle opère depuis ses bureaux de Houston, Boston et Dublin, Irlande. Ara Partners a clôturé son deuxième fonds avec environ 1,1 milliard de dollars d'engagements de capitaux en septembre 2021. Pour plus d'informations sur Ara Partners, veuillez consulter le site Web www.arapartners.com .

Contacts

Mark Semer / Alex Jeffrey

Gasthalter & Co. LP.

[email protected]

(212) 257-4170

SOURCE Ara Partners