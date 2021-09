Ara Partners renforce sa présence en Europe

L'entreprise est rejointe par des professionnels expérimentés du capital-investissement et ouvre un bureau à Dublin, en Irlande

HOUSTON, BOSTON et DUBLIN, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Ara Partners (« Ara »), une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements dans la décarbonisation industrielle, a annoncé aujourd'hui avoir renforcé considérablement sa présence en Europe en s'adjoignant les services de cinq professionnels clés de l'investissement et en ouvrant un bureau à Dublin, en Irlande.

L'expansion d'Ara en Europe s'appuie sur l'arrivée de Christopher Picotte dans l'entreprise en tant qu'associé, de Luis Pais Correia en tant qu'associé d'exploitation principal, de Lisa O'Brien en tant qu'avocate générale pour l'Europe, de Myles O'Shaughnessy en tant qu'associé principal et de Chris Seenan en tant que vice-président.

« Nous sommes ravis d'accueillir Chris, Luis et le reste de l'équipe basée en Europe dans l'organisation Ara », a déclaré Charles Cherington, directeur associé chez Ara. « Nous avons la conviction que cette équipe de professionnels de classe mondiale et leur expertise combinée renforceront la présence croissante d'Ara sur le marché européen des actions privées. »

« L'Europe est clairement à l'avant-garde du mouvement mondial de décarbonisation », a ajouté Troy Thacker, directeur associé chez Ara. « Notre bureau de Dublin nous donne un véritable ancrage dans cet important marché et sera soutenu par une solide équipe de professionnels avec des décennies d'expérience dans l'investissement dans le secteur industriel en Europe et avec des réseaux établis dans toute l'industrie. »

Chris Picotte a cofondé Aksiom Group en 2017. Depuis 2013, il est également président et actionnaire de px Group Ltd, un fournisseur leader de services d'exploitation et de maintenance et de services techniques pour les actifs d'infrastructures intermédiaires, industrielles et de production d'électricité au Royaume-Uni et en Europe du Nord-Ouest. Il est président d'AXESS Networks Solutions SL et membre du conseil d'administration d'Anesco Holdings Ltd et de Jernbro Industrial Services AB. Il a été directeur général et conseiller principal chez ArcLight Capital Partners de 2001 à 2014, où il a dirigé leur activité d'investissement en Europe.

Luis Pais Correia a cofondé Aksiom Group en 2017. Il est membre du conseil d'administration et actionnaire de px Group Ltd depuis 2014. Il est membre du conseil d'administration de Värmevärden, une importante société suédoise de chauffage urbain détenue par des investisseurs institutionnels conseillés par JP Morgan Asset Management. Il est président d'Anesco Holdings Ltd et de Jernbro Industrial Services AB et membre du conseil d'administration d'AXESS Networks Solutions SL. Luis Pais Correia est cadre supérieur dans le secteur de l'énergie depuis plus de 25 ans. Avant de rejoindre Aksiom, Luis Pais Correia a été pendant plus de 15 ans directeur et responsable chez Dalkia (une société détenue conjointement par Veolia Environnement et EDF, respectivement la plus grande entreprise de services environnementaux et énergétiques et la plus grande entreprise d'électricité au monde).

Lisa O'Brien a été avocate générale du groupe Aksiom et compte plus de vingt ans d'expérience en droit financier et en droit des sociétés. Avant de rejoindre Aksiom, Lisa O'Brien était associée au bureau de New York de Freshfields Bruckhaus Deringer, où elle était membre du Partnership Council et codirigeante du cabinet américain Energy and Infrastructure. Son expertise en matière de transactions porte sur le capital-investissement, l'énergie et les infrastructures, le financement de projets et le financement d'entreprises ainsi que les titres aux États-Unis et en Europe.

Myles O'Shaughnessy a été vice-président d'Aksiom Group. Avant de rejoindre Aksiom, Myles O'Shaughnessy était vice-président du Corporate Credit Group de Guggenheim Partners, où il était responsable des investissements européens dans la dette des entreprises, notamment les prêts syndiqués et les prêts à effet de levier du marché intermédiaire direct, ainsi que les obligations à haut rendement dans les secteurs de l'énergie, des services publics, des infrastructures, des services et de la chimie. Auparavant, Myles O'Shaughnessy a occupé un certain nombre de postes opérationnels et de trader au sein des services financiers.

Chris Seenan a été vice-président d'Aksiom Group. Avant de rejoindre Aksiom, il a travaillé pour plusieurs entreprises soutenues par des capitaux privés et qui développaient des projets d'énergie renouvelable sur les marchés émergents. Chris Seenan a commencé sa carrière chez Deloitte au sein de la division des services financiers du service d'audit et a gravi les échelons pour occuper des postes au sein de sa division des services consultatifs financiers de la société, où il a participé à des projets et à des transactions dans l'ensemble des secteurs de services, notamment les fusions et acquisitions, les conseils en matière de dette, la modélisation d'entreprise et les évaluations.

