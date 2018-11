Arabia Saudí anuncia el proyecto para el aeropuerto Marib en Yemen

El embajador de Yemen de Arabia Saudí, Mohammed Al Jaber, director de SDRPY, comentó, "Se trata de un proyecto interesante que se centra en lo que necesita Yemen en estos momentos en términos de empleo y oportunidades económicas. Su cercanía a la capital significa que podría estimular los intentos de unificar las regiones de al-Jawf, Shabwah y Hadramaut. Se trata de un proyecto esencial que no puede esperar. La gente de Yemen lo necesita ya, incluso ahora que nos esforzamos incansablemente por buscar una solución política al conflicto".

SDRPY también está trabajando en los siguientes proyectos dentro del país: La ciudad Médica y Educativa Rey Salmán, el hospital Seiyun, las escuelas al-Ghaydah, el proyecto hidrológico al-Ghaydah, el proyecto de perforación de pozos, dos centrales eléctricas en Socora, un centro para diálisis renal, el proyecto de derivados del petróleo, un proyecto para un complejo residencial, puestos fronterizos, el centro de seguridad nacional y antiterrorista. Hace unos meses, Arabia Saudí proporcionó 2 mil millones de dólares en ayuda monetaria al banco central de Yemen para impulsar la divisa del país.

