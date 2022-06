ARÁBIA SAUDITA ACOLHE REUNIÃO DA ONU SOBRE RECUPERAÇÃO TURÍSTICA, APROVA MEDIDAS PARA FORTALECER SETOR PARA RESILIÊNCIA, SUSTENTABILIDADE E PROSPERIDADE

Sua Excelência Ahmed Al Khateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita, comentou: "O turismo é um impulsionador vital do crescimento, oportunidade e desenvolvimento e hoje, estamos em cross-roads globais. O nosso sector poderia criar 58 milhões de postos de trabalho em 2022, atingindo mais de 330 milhões, apenas 1% abaixo dos níveis pré-pandemias. Isto só pode ser conseguido com uma liderança forte, uma visão clara e recursos.

"O recomeço do turismo em muitos países do mundo oferece uma oportunidade única de repensar a governação do turismo, as comunicações e não só. Temos uma oportunidade incrível de definir um novo caminho a seguir, de criar um futuro forte para o setor do turismo global, e temos de o aproveitar."

Na adoção da agenda da reunião, os Estados-Membros congratularam-se com o relatório sobre as tendências atuais do turismo internacional fornecido pelo Secretário-Geral da OMT, Zurab Pololikashvili, a par dos relatórios e ferramentas de acompanhamento da OMT desenvolvidos desde o início do COVID-19.

O Secretário-Geral da OMT, Sua Excelência Zurab Pololikashvili, e Sua Excelência Siandou Fofana, Ministro do Turismo da Costa do Marfim e Presidente do Conselho Executivo da OMT, afirmaram: "É nossa responsabilidade conjunta moldar um sector turístico mais sustentável. Temos de reeman ao desenvolvimento do turismo, reinventar os destinos turísticos e as empresas e reconstruir todo o ecossistema turístico. O 116º Conselho Executivo da ONU é onde nos reunimos para dar os primeiros passos rumo a este objetivo ambicioso, mas vital. Obrigado, Arábia Saudita, por nos permitir encontrarmos pessoalmente e começarmos esta viagem."

A reunião de dois dias, realizada na histórica cidade de Jeddah, é a maior reunião presencial do Conselho Executivo realizada desde o início da pandemia. Com o objetivo de promover uma forte coordenação entre os Estados-Membros para impulsionar a recuperação do turismo global, a reunião demonstrou a determinação do Conselho Executivo em adotar uma abordagem conjunta.

Sua Excelência foi acompanhada em Jeddah por ministros e representantes de 35 Estados-Membros do Conselho Executivo, ao lado de líderes mundiais do turismo e decisores do sector privado.

Ministério do Turismo da Arábia Saudita

O Ministério do Turismo da Arábia Saudita lidera o ecossistema do Turismo saudita, com o apoio da Autoridade Saudita de Turismo e do Fundo de Desenvolvimento Turístico.

O Ministério define a estratégia do sector do turismo do Reino e é responsável pelo desenvolvimento de políticas e regulamentos, desenvolvimento de capital humano, recolha de estatísticas e captação de investimento. Trabalha em parceria com a Autoridade De Turismo da Arábia Saudita, que promove a Arábia Saudita como destino turístico global, e o Fundo de Desenvolvimento turístico, que executa a estratégia de investimento do Ministério, fornecendo financiamento para o desenvolvimento do setor.

Liderado por Ahmed Al Khateeb, o Ministério foi fundado em fevereiro de 2020, após a abertura da Arábia Saudita a turistas internacionais de lazer pela primeira vez na sua história em 2019. A Arábia Saudita pretende acolher 100 milhões de visitas turísticas até 2030, aumentando a contribuição do setor para o PIB de 3% para 10%.

Sobre a Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas

A Organização Mundial do Turismo (OMT) é a agência das Nações Unidas responsável pela promoção de um turismo responsável, sustentável e universalmente acessível.

Como principal organização internacional na área do turismo, a OMT promove o turismo como motor do crescimento económico, do desenvolvimento inclusivo e da sustentabilidade ambiental e oferece liderança e apoio ao setor no avanço das políticas de conhecimento e turismo em todo o mundo.

FONTE Ministry of Tourism of Saudi Arabia

