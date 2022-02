Arábia Saudita anuncia mais de USD 6,4 bilhões em investimentos em tecnologia e startups na LEAP22

Entre os investimentos e iniciativas estão o lançamento do fundo Prosperity7 da Aramco Venture, com USD 1 bilhão, e um investimento bilionário da NEOM Tech & Digital Company com foco em tecnologias futuras. Como parte de seu investimento, a NEOM anunciou o lançamento do primeiro metaverso cognitivo do mundo, o XVRS, que atenderá aos moradores e visitantes do giga-projeto inteligente, e da M3LD, uma plataforma pessoal de gerenciamento de dados que devolve o controle dos dados ao usuário.

A stc anunciou o MENA HUB, um investimento de USD 1 bilhão em conectividade e infraestrutura regionais, que dará suporte à rápida expansão do setor digital e de nuvem da Arábia Saudita.

A LEAP também contou com o lançamento da The Garage, uma nova plataforma para startups, investimentos e empreendedorismo da King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST).

A J&T Express Group, uma das empresas de logística de crescimento mais rápido do mundo, anunciou um investimento de USD 2 bilhões com a eWTP Arabia Capital e outros parceiros, para estabelecer sua sede da MENA em Riad e formar uma extensa rede de logística inteligente na Arábia Saudita.

O setor de tecnologia da Arábia Saudita é avaliado em mais de USD 40 bilhões. Os novos investimentos anunciados na LEAP22 fazem parte dos planos contínuos do Reino de se transformar em uma economia baseada na inovação, o que já permitiu que o país se tornasse um dos novos mercados que crescem mais rápido para Fintech e conteúdo digital na região.

"Esses investimentos e iniciativas são uma manifestação do impulso do Reino em direção ao crescimento da economia digital para o bem maior das pessoas, do planeta e da prosperidade da região da MENA. Eles marcam o próximo nível de crescimento da economia digital na Arábia Saudita, o maior mercado digital e tecnológico da região da MENA", disse S. Ex.ª Eng. Abdullah Alswaha, Ministro das Comunicações e da Tecnologia da Informação da Arábia Saudita.

A LEAP está preparada para se tornar a maior plataforma de tecnologias inovadoras do mundo. Ela dará destaque a todo o ecossistema de inovação, conectando pioneiros e inovadores com líderes empresariais e governamentais, empreendedores, investidores e muito mais, para experimentarem e aprenderem sobre as tecnologias do futuro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1738486/LEAP22.jpg

FONTE LEAP22

SOURCE LEAP22