Arábia Saudita apresenta candidatura para a 2026 AFC Women's Asian Cup

RIAD, Arábia Saudita, 6 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O Reino da Arábia Saudita anunciou oficialmente sua intenção de candidatar-se para a AFC Women's Asian Cup 2026.

Este é um momento marcante para o futebol feminino na Arábia Saudita e na Ásia.

A candidatura baseia-se em muitos desenvolvimentos recentes para o crescimento do futebol feminino na Arábia Saudita:

O departamento de futebol feminino da Federação de Futebol da Arábia Saudita (SAFF) foi criado em 2019.

A primeira Liga Regional feminina do Reino foi lançada em novembro de 2021, seguida por um campeonato nacional em janeiro de 2022.

A Seleção Nacional de Futebol Feminino foi criada em 2021 e disputou seu primeiro amistoso internacional oficial em fevereiro de 2022 em um torneio nas Maldivas.

A Seleção Nacional de Futebol Feminino de Futsal foi criada em 2019 e desde então já participou de três competições.

Em 2022, o Reino sediou o 3º Campeonato de Futsal Feminino da Federação de Futebol da Ásia Ocidental.

A Arábia Saudita estabeleceu o 1 º Centro Regional de Futebol para jogadoras sub-17.

Centro Regional de Futebol para jogadoras sub-17. Foram ministrados 40 cursos de formação de treinadores classe D em escolas de todo o Reino, concedendo certificados de treinador a 857 professores Também foram ministrados 15 cursos de formação de árbitros, nos quais 544 professores foram qualificados como árbitros, todos em preparação para o lançamento da The Girls Schools League em setembro de 2022.

Existem mais de 100 treinadores licenciados no Reino.

O 1 º curso de formação de treinadores classe B da AFC foi concluído em fevereiro de 2022.

curso de formação de treinadores classe B da AFC foi concluído em fevereiro de 2022. Existem dois programas internacionais de treinamento coexistente para treinadoras mulheres, ambos realizados na Espanha.

Existem oficinas educacionais on-line em cooperação com as federações espanhola e brasileira de futebol.

Os cursos de qualificação foram estabelecidos para novas árbitras, com 63 árbitras aprovadas pela SAFF.

A primeira árbitra Saudita participará do 4º curso da Academia de Árbitros da AFC.

O crescimento das bases do futebol feminino será fundamental para a candidatura. Espera-se que o futebol feminino seja inspirado por meio de uma competição sediada pela Arábia Saudita em 2026. De jogadores a treinadores e fãs a dirigentes, a Arábia Saudita está comprometida com o desenvolvimento e o crescimento do futebol feminino para levar o esporte ao próximo nível.

Lamia bin Bahian, membro do Conselho da Federação de Futebol da Arábia Saudita, disse: "Temos grandes ambições para o desenvolvimento do jogo feminino na Arábia Saudita, e o progresso recente tem sido incrível. Estamos realmente entrando em uma nova e empolgante era para o futebol feminino."

Monika Staab, gerente da seleção feminina da Arábia Saudita, disse: "A Arábia Saudita abraçou o futebol feminino. Quando falo com jovens em todo o Reino, vejo o entusiasmo delas pelo jogo. A AFC Women's Asian Cup de 2026 é uma oportunidade sem precedentes de inspirar uma geração de meninas a realizar seus sonhos de futebol."

Yasser Almisehal, presidente da SAFF, disse: "O futuro do futebol feminino na Arábia Saudita é brilhante, e estamos comprometidos em desenvolver o jogo aqui e em toda a Ásia. Cada vez mais meninas estão jogando futebol neste país, e queremos inspirá-las ainda mais. Sediar a AFC Women's Asian Cup 2026 seria uma grande ocasião para nossas jogadoras e seria memorável pela paixão de nossos fãs."

Recentemente, houve um enorme aumento no perfil do jogo feminino:

Mais de 1,2 bilhão de espectadores assistiram à Copa do Mundo Feminina de 2019.

A AFC Women's Asian Cup de 2022 foi realizada na Índia, com a República Popular da China se sagrando campeã com uma vitória de 3 a 2 sobre a República da Coreia na final, garantindo um recorde de nove títulos.

Mais de quatro gols foram feitos por jogo na AFC Women's Asian Cup de 2022: a mais alta em qualquer grande torneio internacional de futebol nos últimos 50 anos.

FONTE Ministry of Sport - Saudi Arabia

