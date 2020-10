Aran Biomedical élargit son offre de services et de solutions clients en ouvrant un centre de tressage dédié à Galway, en Irlande

Cette capacité et l'agrandissement des installations étaient nécessaires pour répondre à la demande croissante des clients pour les composants tressés et les dispositifs finis. L'entreprise propose des tresses de fils polymères, de matériaux résorbables et de fils métalliques depuis plusieurs années, mais la demande a récemment augmenté de façon spectaculaire. Le centre de tressage abritera de nombreuses pièces d'équipement de tressage de haute technologie, y compris des tresseuses 16, 48 et 96 extrémités.

Le nouveau centre de tressage sera également équipé d'un large éventail d'équipements de post-traitement, y compris des machines à souder les fils, d'électropolissage et d'essais RF/AF. L'association de ce centre aux laboratoires de revêtement existants de l'entreprise et au système de gestion de la qualité sur place permettra d'optimiser les délais d'exécution et de réduire les chaînes d'approvisionnement pour les entreprises de l'industrie des technologies médicales, ce qui accélérera la mise sur le marché des produits et leur passage rapide à la production en volume.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'ouverture de notre nouveau centre de tressage », a déclaré Peter Mulrooney, PDG d'Aran Biomedical. « Ce développement a nécessité une grande capacité de planification et d'exécution, et notre équipe a encore une fois fait un effort supplémentaire pour atteindre les objectifs et respecter les délais, ce qui est essentiel à notre culture d'entreprise. C'est particulièrement réconfortant compte tenu des défis que 2020 a posés à l'industrie des technologies médicales. Nous sommes très heureux d'accroître notre capacité de tressage et de continuer à offrir un excellent service à nos clients en cette période sans précédent et au-delà. »

L'entreprise propose une gamme complète de solutions de développement, de la conception et du prototypage initial à la fabrication en grande quantité. Avec plus de 18 ans d'expérience dans l'industrie des dispositifs médicaux, Aran Biomedical a la réputation d'accélérer les délais de développement des produits et de fournir des solutions de production en volume à sa base mondiale de clients.

À propos d'Aran Biomedical

Pour plus d'informations sur Aran Biomedical, veuillez consulter le site https://www.aranbiomedical.com .

Pour plus d'informations sur nos capacités de tressage, consultez les sites ci-dessous :

Tressage de fils métalliques - https://www.aranbiomedical.com/oem-nitinol-braiding/

Tressage de fils polymères - https://www.aranbiomedical.com/biomaterial-braiding-uhmwpe-pet/

Guide de développement des tresses - https://www.aranbiomedical.com/advanced-braiding-contract-manufacturing/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1322057/Aran_Biomedical_Braiding_Centre_Galway_Ireland.jpg

Contact :

Eoghan Groonell

+35391896900

[email protected]

Related Links

https://www.aranbiomedical.com



SOURCE Aran Biomedical