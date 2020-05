Aran Biomedical va rendre la résine de polypropylène de qualité implantable ProTEX Med® disponible pour soutenir les sociétés pharmaceutiques luttant contre la COVID-19

GALWAY, Irlande, 21 mai 2020 /PRNewswire/ -- Aran Biomedical Teoranta, fournisseur de services externalisés de conception, de développement et de fabrication pour dispositifs implantables, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de son matériau de qualité implantable ProTEX Med® à l'achat en tant que matière première autonome pour les produits nécessitant du polypropylène (PP) de qualité implantable.

Selon la société, cette décision a été annoncée afin de répondre au nombre croissant de demandes de polypropylène de qualité implantable à des fins pharmaceutiques et de tests sanguins. Ce matériau était auparavant proposé exclusivement aux entreprises tirant parti des services de fabrication de textiles implantables d'Aran Biomedical, mais la société reçoit désormais des demandes de polypropylène implantable pour des indications beaucoup plus larges. Cela inclut les tubes de prélèvement sanguin, les seringues pré-remplies à court terme et les conteneurs de vaccins cryogéniques.

Ces dispositifs devraient jouer un rôle central dans la lutte contre la COVID-19, alors que la recherche de traitements ou de vaccins appropriés se poursuit. « La société s'adapte à la nouvelle norme, et s'efforce de lutter contre la pandémie de toutes les manières possibles », a déclaré Peter Mulrooney, CEO de la société. « Nous avons eu la chance d'être considérés comme un fournisseur de services essentiels, et avons été en mesure de continuer à opérer pendant cette période difficile. Proposer notre résine propriétaire en tant que matériau autonome a été une décision prise en interne afin de répondre au nombre croissant de demandes de polypropylène de qualité implantable que nous recevons. »M. Mulrooney a ajouté : « Mettre notre matériau à la disposition des sociétés qui fabriquent des dispositifs médicaux pour les soins de première ligne n'est pas quelque chose que nous avions prévu en 2020, mais nous sommes heureux de faire la différence et d'alléger le fardeau qui pèse sur les entreprises du monde entier lorsque cela est possible. »

Le polypropylène ProTEX Med, en tant que résine de qualité implantable, se distingue par sa biocompatibilité et son aptitude à être utilisé dans les environnements de contact sanguin. Ce matériau est testé selon la norme ISO 10993-5 (cytotoxicité) et dispose d'une référence de dossier technique approuvé par la FDA soutenant la qualification du produit. Des données d'équivalence sont disponibles concernant les teneurs en PP actuellement implantées. L'adéquation de la résine pour une implantation clinique à long terme est soutenue par des données sur les dispositifs implantables : l'autorisation 510k de la FDA a été accordée pour l'utilisation de la résine ProTEX Med® en vue de la fabrication de cet implant en 2018.

