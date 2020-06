Arauco apresenta sua coleção 2020 com cinco novos padrões

SÃO PAULO, 30 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- *Para imagens da coleção Persona em alta resolução: https://we.tl/t-HW3rvlFuQL

A Arauco, empresa global fabricante de painéis em madeira, apresenta sua coleção 2020 de padrões: Persona. Para criar esta coleção, a empresa buscou inspiração na personalidade para lançar padrões versáteis e elegantes capazes de imprimir as características das pessoas no momento de comporem seus projetos.

A tradução fiel de elementos da natureza, rochas, minerais e madeira compõem os cinco novos padrões, denominados Atenna, Lord, Gaia, Cosmo e Cumaru. A tonalidade e os desenhos destes padrões foram cuidadosamente pensados também para proporcionar aconchego aos ambientes em que são aplicados, para que as pessoas restabeleçam a harmonia e o equilíbrio do bem estar desgastado pelo estresse do dia a dia.

Os novos padrões são indicados para projetos de móveis e revestimentos em áreas internas e ambientes tanto residenciais, corporativos e comerciais.

Confira os novos padrões:

Atenna é a tradução fiel do mármore branco com veios cinzas e nuances beges. Esse sofisticado padrão inspirado na história de uma deusa grega chega para quem busca ampliar as possibilidades de uso que as pedras metamórficas originais não permitem. Com orgânicos veios cinzas, atrelados ao calor de nuances beges e respiros dosados, este padrão agrega valor e estilo aos móveis e ambientes,perfeito para trazer contemporaneidade e sofisticação. Além disso, é uma opção versátil, que possibilita tanto aplicações mais inusitadas, indo além de tampos e bancadas, quanto harmonizações com madeiras naturais, desde tonalidades aquecidas até as mais escuras.

Lord é um padrão azul acinzentado que possibilita combinações clássicas e versáteis e que remete a serenidade e leveza. Inspirado na elegância dos lordes ingleses, esse padrão de acabamento Sethos permite composições modernas, como a combinação com padrões metalizados ou pedras. Lord também dialoga harmonicamente com madeiras, e é a escolha ideal para projetos que buscam trazer bom gosto e sensação de presença. Versátil, pode ser aplicado em áreas pequenas, como elementos de decoração, e também atuar como protagonista na decoração de móveis.

Gaia é o clássico terracota com um toque rosado, o acolhimento da natureza para dentro dos projetos. Este é um padrão aconchegante, confortável e acolhedor, e representa todas essas características através de tons terrosos rosados, comungando o equilíbrio entre o atemporal e o ousado. Gaia faz referência às raízes da vida, trazendo naturalidade aos espaços com uma atmosfera única que harmoniza o aspecto rústico da terra e a praticidade do acabamento Sethos. Sua tonalidade inovadora enriquece as combinações com os mais diversos materiais, formando contrastes e conferindo personalidade e identidade ímpares.

Cosmo é uma desordem harmônica de formas e tons, a mistura do atemporal com a versatilidade de combinações. Este é um padrão composto por formas e tons variados, uma mistura de fragmentos que representam rochas e minerais. Releitura da granitina, um material de grande presença em outras décadas, Cosmo resgata essa memória acrônica que renasce na arquitetura e design de interiores em forma de contemporaneidade e sofisticação. Sua desordem harmônica permite fáceis combinações em vários tipos e tamanhos de ambientes e mobiliário, e suas tonalidades neutras proporcionam inúmeras possibilidades de aplicações.

Cumaru é a reprodução fiel de uma forte madeira nativa das regiões tropicais, muito valorizada pela marcenaria e as indústrias de móveis e reconhecida pela sua nobreza. Cumaru chega para ampliar a gama de aplicações nos mais diversos projetos. Com desenhos discretos e cor avelã, este é um padrão sóbrio e sutil que confere harmonia a todos os projetos, criando uma atmosfera de aconchego através de suas nuances cálidas. Ele é perfeito para criar combinações com tonalidades de cinza, e ressalta o aspecto vivo da natureza em qualquer ambiente.

SOBRE A ARAUCO - Uma das líderes globais no setor de painéis elaborados com madeira de fontes renováveis, a Arauco é a única empresa do segmento a contar com fábricas próprias em 4 continentes, com negócios distribuídos em mais de 75 países. Por ser um player atuante no mercado global, a multinacional possui a expertise de antecipar as tendências mundiais de design e mobiliário para o mercado nacional. A Arauco Melamina tem como foco desenvolver revestimentos versáteis de alto valor agregado para projetos comerciais e residenciais, atendendo demandas arquitetônicas, decorativas e de design. Com ampla variedade de soluções, a marca possui mais de 100 padrões únicos no Brasil, compondo o maior e mais completo portfólio de MDF e MDP do mercado nacional.

FONTE Arauco

SOURCE Arauco