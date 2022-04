Arbolus lève 15 millions de dollars pour rendre la connaissance humaine numérique

L'investissement de série A de 15 millions de dollars est mené par Element Ventures

Arbolus est une plateforme numérique de partage des connaissances qui permet aux entreprises de prendre de meilleures décisions

La plate-forme est utilisée par les entreprises les plus innovantes du monde

LONDRES, 29 avril 2022 /PRNewswire/ -- Arbolus , la plateforme de partage des connaissances, a conclu un investissement de série A de 15 millions de dollars, mené par Element Ventures aux côtés des investisseurs existants de Fuel Ventures. Avec ce nouvel investissement, Arbolus est prêt à devenir le principal révolutionnaire du secteur des connaissances spécialisées. Grâce à sa technologie de pointe, l'entreprise transforme un secteur auparavant hors ligne et à réseau fermé en un écosystème numérique et ouvert.

La plateforme d'Arbolus donne accès aux connaissances humaines hors ligne grâce à de puissantes capacités d'apprentissage automatique et de traitement du langage naturel. Sa technologie de rupture aide les clients à trouver les bons professionnels du secteur, et permet d'utiliser plusieurs méthodes de collecte d'informations et de points de données uniques. Alors que les plateformes de recherche et de données alternatives du marché indexent les informations publiées, Arbolus rend accessible pour la première fois des connaissances humaines auparavant hors ligne. Cette accessibilité aide les grandes entreprises à trouver les bonnes données et connaissances pour être les mieux informées.

L'investissement de 15 millions de dollars annoncé aujourd'hui est soutenu par la Silicon Valley Bank, qui offrira une facilité de crédit en plus des fonds propres. C'est une année exceptionnelle pour Arbolus : l'entreprise londonienne a vu son chiffre d'affaires tripler l'année dernière, son équipe a doublé pour atteindre 100 personnes, la demande des clients a augmenté et elle a étendu ses activités aux États-Unis, en Espagne et en Inde. Ce nouveau capital aidera Arbolus à répondre à la demande croissante de ses clients, à développer d'autres produits et à poursuivre son bouleversement en matière de partage des connaissances.

Sam Glasswell, PDG et cofondateur d'Arbolus, a déclaré : « Le modèle traditionnel de partage des connaissances manque d'innovation et son coût est prohibitif à l'échelle. Chez Arbolus, nous développons une plateforme qui brise ce cadre et donne plus d'autonomie aux professionnels. Nous sommes animés par la mission de rendre le savoir hors ligne du monde numériquement accessible à une base de clients beaucoup plus large. Nous voulons indexer le savoir humain mondial et le rendre largement consultable pour la première fois. »

Steve Gibson d'Element Ventures a ajouté : « Arbolus révolutionne avec succès l'un des plus grands marchés analogiques restants. La validation des premiers clients a été tout simplement exceptionnelle. La vision, la crédibilité, l'expertise et la passion des fondateurs Sam et Will ont été convaincantes dès notre première rencontre. »

La mission d'Arbolus est de rendre la connaissance humaine numérique. La société a été fondée en 2018 par Sam Glasswell et Will Leeming, deux entrepreneurs ayant déjà participé à la mise à l'échelle d'une entreprise de 1 milliard de dollars. Le siège social d'Arbolus est situé à Londres, avec des bureaux à New York, Barcelone et Delhi.

