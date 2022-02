ARC Group, AllMerus Energy et S&P Mergers and Acquisitions conseillent une coentreprise représentant un portefeuille de parcs éoliens terrestres de plus de 1 GW en Écosse

SHANGHAI, 10 février 2022 /PRNewswire/ --

ARC Group, AllMerus Energy et S&P Mergers and Acquisitions ont conjointement conseillé la coentreprise de parc éolien terrestre écossaise entre Qair, un producteur indépendant d'énergie exclusivement renouvelable français, et Eco Projects IOM, un développeur éolien écossais. Dans le cadre de cette coentreprise conclue en décembre 2021, Qair a été désigné comme sponsor et investisseur, tandis qu'Eco Projects IOM agira en tant que développeur. L'objectif est de développer des projets éoliens d'une capacité globale de plus de 1 GW.

Isabella Zuo, du Groupe ARC, le Dr Magnus Sedlmayr d'AllMerus Energy et Christoph Katz de S&P Mergers and Acquisitions ont travaillé sans relâche pour finaliser la transaction.

« Nous sommes ravis de conseiller Eco Projects IOM sur ce projet de coentreprise réussi. Ce fut un processus long et difficile, mais très productif, surtout dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Nous sommes extrêmement fiers d'être enfin témoins de la signature de l'accord de coentreprise entre Qair et Eco Projects IOM. Il s'agit d'un autre contrat d'énergie verte de haute qualité qui contribuera à la réalisation de l'objectif de 50 % d'utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables fixé par le gouvernement écossais pour 2025. Nous tenons à remercier le développeur et l'investisseur pour la confiance qu'ils nous ont accordée », ont déclaré Magnus Sedlmayr, Isabella Zuo et Christoph Katz.

Le groupe ARC est une société financière offrant des services complets. Elle est spécialisée dans les marchés des capitaux et les marchés privés. Aujourd'hui, il s'agit d'une société de référence en matière de fusions et acquisitions transfrontalières. Grâce à son ADN multiculturel, elle réunit le meilleur des cultures occidentales et asiatiques. L'entreprise propose, par exemple, ses services pour la vente, l'achat, le rachat, l'augmentation du capital, la restructuration, l'évaluation, la due diligence, mais également des services LBO, MBO. ARC Group a été reconnu comme le meilleur boutique d'investissement en 2020 par le prestigieux magazine International Investors.

S&P Mergers and Acquisitions, dont le siège est en Allemagne, accompagne ses clients (familles et entreprises, sociétés, investisseurs privés et particuliers) depuis plus de 30 ans en leur proposant des services de conseil et intermédiaires concernant les acquisitions et les ventes d'entreprises, les fusions et les alliances stratégiques, les cessions d'entreprises ainsi que les rachats d'entreprises. S&P est un des fondateurs fervents de M&A Worldwide.

AllMerus Energy est un boutique spécialisé dans les énergies renouvelables, basée à Londres, qui se concentre sur la structuration de transactions dans le domaine des énergies renouvelables, y compris le financement, principalement en Europe occidentale. Les secteurs couverts sont l'éolien, le photovoltaïque, la géothermie profonde et la biomasse. AllMerus est en activité depuis près de 20 ans.

SOURCE ARC Group Limited