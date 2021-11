Arc XP anuncia integração com a plataforma Assine com o Google

WASHINGTON, 15 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Arc XP, uma plataforma líder de experiência digital, anunciou hoje o início da integração da sua plataforma de assinaturas com a Assine com o Google, oferecendo a seus clientes editores de notícias uma maneira perfeita de aproveitar a experiência simplificada de entrada e finalização do Google.

A plataforma Assine com o Google facilita a assinatura dos leitores e, em seguida, o acesso ao seu conteúdo de assinatura sempre que eles estiverem conectados com as suas contas do Google. Quando os leitores fizerem a assinatura, o conteúdo com acesso pago será destacado em todas as superfícies do Google, incluindo buscas, notícias e descobertas para ajudar a lembrar os leitores sobre o valor de sua assinatura. Os editores são responsáveis pelo relacionamento com os leitores e podem se conectar diretamente com seus assinantes, acessar e-mails e formas de pagamento.

Para os clientes da Arc XP, a integração oferece aos editores de notícias uma maneira perfeita de incorporar o Assine com o Google à sua estratégia de assinatura com um processo simplificado de implementação e integração.

"Nossa missão principal é oferecer aos nossos clientes uma plataforma de experiência digital com foco em flexibilidade e facilidade de integração", disse Matt Monahan, vice-presidente de produtos da Arc XP. "A Arc oferece uma extensibilidade perfeita para que as organizações de mídia possam facilmente alavancar uma plataforma como Assine com o Google para proporcionar as experiências de assinante sem atritos que seus leitores esperam".

"Estamos entusiasmados com a parceria com a Arc XP para levar a Assine com o Google a seus clientes e, por fim, fortalecer os modelos de receita dos leitores das editoras", disse Chealsea Wierbonski, gerente de produto sênior da Assine com o Google.

A Arc XP continuará a simplificar a capacidade de seus clientes de desenvolver e fornecer uma estratégia de assinatura de conteúdo ao incluir a assinatura com a integração da plataforma da Assine com o Google em seu módulo de assinatura de Temas e o kit de ferramentas de desenvolvimento rápido do site da Arc XP como parte de uma interface de usuário eficaz que oferece suporte a toda a jornada da assinatura.

Sobre a Arc XP

Arc XP (www.arcxp.com) é uma plataforma de experiência digital baseada na nuvem que ajuda empresas comerciais, marcas de varejo e empresas de mídia e entretenimento a criar e distribuir conteúdo, impulsionar o comércio digital e oferecer experiências multicanal poderosas. Uma divisão do The Washington Post, a Arc XP impulsionou a transformação digital de clientes em todo o mundo, servindo atualmente mais de 2.400 sites em mais de 25 países que atendem mensalmente quase 2 bilhões de visitantes únicos.

Contato para a imprensa: Kathleen Floyd, [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1318597/Arc_Publishing_Logo.jpg

FONTE Arc XP

SOURCE Arc XP