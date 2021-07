Arc XP apresenta Virtual Channels, permitindo aos clientes utilizar conteúdo de vídeo existente para lançar e monetizar experiências OTT

WASHINGTON, 29 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Arc XP anunciou hoje o lançamento de seu mais novo produto centrado em vídeo, o Virtual Channels, uma solução poderosa que permite aos clientes utilizar facilmente seu conteúdo de vídeo sob demanda para criar canais de streaming lineares entregues em seus desktops, aplicativos móveis e TVs conectadas. Juntamente com a inserção de anúncios do lado do servidor nativo da Arc, certificado para atender ao SDK de medição aberta do IAB Technology Lab para formatos de anúncios de vídeo, o Virtual Channels permite que os clientes da Arc maximizem o valor de seu conteúdo de vídeo e gerem novas receitas por meio da inserção dinâmica de anúncios entre programas.

"Com o Virtual Channels, adicionamos um recurso verdadeiramente único que aproveita novas tecnologias da Amazon Web Services (AWS) e permite que nossos clientes centrados em vídeo experimentem uma estratégia de TV conectada sem o pesado requisito técnico ou investimento", disse Matt Monahan, vice-presidente de produtos da Arc XP. "Essa solução reduz as barreiras de entrada para a implementação do acionamento comprovado de conteúdo de vídeo 'always-on'. Procuraremos desenvolver isso intensamente nos próximos meses, incorporando transmissões de vídeo ao vivo individuais e criando opções de personalização de conteúdo."

Construído aproveitando o AWS Elemental MediaTailor, o Virtual Channels é uma solução baseada na nuvem integrada ao reprodutor de vídeo e aos SDKs de vídeo da Arc que permite que usuários empresariais criem e editem canais que são transmitidos para a Internet juntamente com dispositivos iOS, tvOS, FireTV e Android. Nos próximos meses, utilizando o AWS Elemental, a Arc permitirá aos clientes fundir VOD com transmissões ao vivo, criando um canal que é uma mistura de conteúdo ao vivo e pré-gravado. Ela também aprimorará os recursos de personalização em torno de conteúdo, além de anúncios.

Sobre a Arc XP A

Arc XP é uma plataforma de experiência digital baseada na nuvem que ajuda empresas, marcas de varejo e empresas de mídia e entretenimento a criar e distribuir conteúdo, impulsionar o comércio digital e oferecer experiências multicanal poderosas. Uma divisão do The Washington Post, a Arc XP já impulsionou a transformação digital de clientes do mundo todo, atendendo atualmente a mais de 1.500 localidades em mais de 25 países e alcançando, assim, mais de 1,5 bilhão de visitantes únicos mensalmente.

Contato para a imprensa:

Kathleen Floyd

(202) 309-0785

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1318597/Arc_Publishing_Logo.jpg

FONTE Arc XP

SOURCE Arc XP