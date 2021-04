Arc XP lance une nouvelle expérience de commerce électronique de pointe

WASHINGTON, 13 avril 2021 /PRNewswire/ -- Arc XP annonce aujourd'hui le lancement de sa plateforme de commerce électronique de pointe, Arc Commerce, qui fournit aux spécialistes du marketing de marque les outils et les capacités nécessaires pour établir des relations plus étroites avec les consommateurs grâce à la mise en récit de la marque et stimuler les objectifs de revenus omnicanaux. Les Golden State Warriors et le Chase Center seront les premiers clients à tirer parti d'Arc Commerce pour lancer un nouveau marché hôtelier appelé SuiteXchange.

« Les marques voient aujourd'hui la valeur d'un récit cohérent et de grande qualité comme un moyen de tisser des liens plus étroits avec leurs clients. Dans cette optique, Arc a associé de riches outils de création de contenu à de solides capacités de commerce électronique, tirant parti d'une demande non satisfaite mais croissante des détaillants à la recherche d'une solution unique pour répondre à l'ensemble des besoins en matière de marketing et de commerce », a déclaré Scot Gillespie, directeur technique et directeur général d'Arc XP. « Arc Commerce offre aux leaders du marché, comme les Golden State Warriors, une solution unique en son genre qu'ils peuvent mettre sur le marché rapidement pour soutenir de manière transparente leurs relations avec les clients et leur récit de SuiteXchange. La prochaine étape de notre parcours nous ravit et nous sommes heureux d'être un partenaire commercial de premier plan pour les marques. »

La plateforme d'expérience numérique cloud native Arc XP réunit le meilleur CMS (système de gestion central) « headless » (littéralement, « sans tête ») de sa catégorie, un commerce « headless » à la fine pointe de la technologie et une expérience de vitrine front-end. Caractéristiques d'Arc Commerce :

Conception axée sur le marketing , qui met l'accent sur la facilité d'utilisation et de contrôle afin que les spécialistes du marketing puissent élaborer et mettre en œuvre leur stratégie commerciale sans avoir à dépendre des équipes de développement et de conception.

, qui met l'accent sur la facilité d'utilisation et de contrôle afin que les spécialistes du marketing puissent élaborer et mettre en œuvre leur stratégie commerciale sans avoir à dépendre des équipes de développement et de conception. Intégration transparente , qui tire parti des avantages d'un environnement SaaS, permettant aux grandes entreprises ou aux entreprises évolutives de lancer de nouvelles expériences commerciales rapidement et avec une interruption minimale pour l'entreprise.

, qui tire parti des avantages d'un environnement SaaS, permettant aux grandes entreprises ou aux entreprises évolutives de lancer de nouvelles expériences commerciales rapidement et avec une interruption minimale pour l'entreprise. Capacités de merchandising exceptionnelles , comme la gestion des stocks en temps réel, les capacités d'enchères, la gestion sophistiquée de l'information produit (PIM) ainsi qu'une API « headless » qui permet aux marques de créer des expériences B2C omnicanales.

, comme la gestion des stocks en temps réel, les capacités d'enchères, la gestion sophistiquée de l'information produit (PIM) ainsi qu'une API « headless » qui permet aux marques de créer des expériences B2C omnicanales. Tests et ciblage améliorés pour les campagnes et les offres, segmentation avancée de l'audience et capacités de ciblage, gestion de l'identité, service à la clientèle et infrastructure de paiement robuste qui prend en charge de nombreuses passerelles différentes pour les ventes mondiales.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Arc XP au lancement de SuiteXchange, un nouveau marché qui créera de la valeur pour les clients actuels de la suite, nous aidera à atteindre une nouvelle clientèle et générera des revenus supplémentaires », a déclaré Brandon Schneider, directeur des recettes des Golden State Warriors. « La plateforme d'expérience numérique d'Arc nous fournit tous les outils et toutes les capacités nécessaires pour lancer cette nouvelle initiative de façon transparente, et nous permet d'étendre rapidement cette activité en nous associant à d'autres équipes et à d'autres sites. Nous sommes impatients de tirer parti de la plate-forme Arc XP à mesure que nous mettons sur le marché cette nouvelle solution. »

Arc Commerce s'appuie sur le succès de la plateforme d'abonnements d'Arc, qui a attiré 20 nouveaux clients au cours des six derniers mois et prend en charge plus de 50 millions d'utilisateurs enregistrés et payants dans le monde entier.

À propos d'Arc XP

Arc XP (www.arcxp.com) est une plateforme d'expérience numérique basée sur le cloud qui aide les entreprises, les enseignes et les sociétés de médias et de divertissement à créer et distribuer du contenu, à stimuler le commerce numérique et à offrir des expériences multicanaux puissantes. Faisant partie d'une division du Washington Post, Arc XP a contribué à la transformation numérique de clients dans le monde entier, desservant actuellement plus de 1 500 sites dans 24 pays et atteignant plus de 1,5 milliard de visiteurs par mois.

