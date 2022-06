Arc XP nomeia Josh Fosburg e Jennifer Leire para novos cargos de liderança

Expansão da equipe de vendas e principais contratações em produtos e marketing marca um investimento ainda maior na estratégia centrada no cliente

WASHINGTON, 8 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Arc XP, uma plataforma líder de experiência digital (DXP), anuncia hoje que nomeou Josh Fosburg como diretor de vendas globais e sucesso do cliente e Jennifer Leire como vice-presidente de gestão de contas e sucesso do cliente. Essas novas funções sinalizam as ambições contínuas de crescimento da Arc XP e se concentram na construção de uma organização orientada para o cliente.

"Permitir que nossos clientes tenham sucesso na Arc XP é fundamental para nossa missão. A contratação de Josh e Jennifer, dois líderes comprovados, amplia esse compromisso e complementa o investimento que fizemos nos últimos anos em produtos e engenharia", disse Miki King, presidente da Arc XP. "Estou extremamente animado com a profunda experiência da equipe da Arc XP que reunimos, o que fortalece ainda mais nossa missão, ao mesmo tempo em que posiciona a plataforma para o crescimento contínuo."

A Fosburg, uma veterana em CMS e comércio eletrônico, supervisionará uma equipe distribuída globalmente focada no crescimento dos negócios entre empresas de mídia e entretenimento e organizações empresariais em regiões-chave, incluindo América do Norte, Europa, Oriente Médio e América Latina. Leire, reportando-se diretamente à Fosburg e trabalhando em estreita colaboração com as equipes de produtos, engenharia e marketing, liderará uma estratégia que visa capacitar os clientes a ter sucesso e crescer por meio do uso do DXP da Arc XP.

Além disso, a Arc XP adicionou líderes de vendas dedicados a impulsionar o crescimento dos negócios em setores e regiões importantes. Hopbushnell e Shurman Riggins se unem a nós como diretores de vendas que se concentrarão no crescimento norte-americano da Arc XP entre grandes clientes corporativos e de mídia e entretenimento. Jay M'BEI atuará como diretor de vendas para a Europa e Oriente Médio. Sediado na França, M'Bei tem mais de duas décadas de experiência em busca empresarial, CMS, transformação digital e gestão e comércio eletrônico de experiência digital.

Construindo o talento do produto da Arc XP, Judy Siegel ingressa como diretora de design de produtos, onde liderará a prática de projeto e pesquisa do usuário. Siegel se reportará ao vice-presidente de produtos e engenharia, Matt Monahan, e moldará o futuro dos produtos de negócios e voltados para o consumidor da Arc XP com foco na construção de experiências de usuário de alta qualidade e significativas.

A Arc XP também adiciona Dorinne Hoss como diretora de geração de demanda, expandindo as capacidades de marketing sob a vice-presidente de marketing da Jeana Garms. Hoss é uma líder comprovada em marketing de tecnologia B2B com mais de 15 anos de experiência, ajudando empresas de alto crescimento a atingir suas metas de receita.

Sobre a Arc XP

A Arc XP é uma plataforma de experiência digital baseada na nuvem que ajuda empresas comerciais, marcas de varejo e empresas de mídia e entretenimento a criar e distribuir conteúdo, impulsionar o comércio digital e oferecer experiências multicanal poderosas. Uma divisão do The Washington Post, a Arc XP impulsionou a transformação digital de clientes em todo o mundo, servindo atualmente mais de 1.900 sites em mais de 25 países que atendem mensalmente quase 2 bilhões de visitantes únicos.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1318597/Arc_Publishing_Logo.jpg

FONTE Arc XP

SOURCE Arc XP