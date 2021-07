Arc XP présente Virtual Channels, permettant aux clients d'utiliser du contenu vidéo existant pour lancer et monétiser des expériences OTT

WASHINGTON, 29 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Arc XP a annoncé aujourd'hui la sortie de son nouveau produit Video Center, Virtual Channels, une solution puissante qui permet aux clients d'utiliser facilement leur contenu vidéo à la demande et existant pour créer des chaînes de streaming linéaire diffusées sur leur bureau, leurs applications mobiles et leurs expériences de télévision connectée. Associée à l'insertion de publicités natives côté serveur d'Arc, certifiée conforme au SDK Open Measurement de l'IAB Technology Lab pour les formats de publicités vidéo, Virtual Channels permet aux clients d'Arc de maximiser la valeur de leur contenu vidéo et de générer de nouveaux revenus en insérant dynamiquement des publicités entre les programmes.

« Avec Virtual Channels, nous avons ajouté une fonctionnalité vraiment unique qui tire parti de la nouvelle technologie d'Amazon Web Services (AWS) et qui permet à nos clients spécialisées dans les vidéos d'expérimenter une stratégie de télévision connectée sans avoir à supporter de lourds investissements techniques », a déclaré Matt Monahan, vice-président des produits d'Arc XP. « Cette solution abaisse les barrières à l'entrée pour le déploiement de l'engagement prouvé de contenu vidéo en continu. Nous allons chercher à développer activement cette solution dans les mois à venir, en intégrant des flux vidéo individuels en direct et en créant des options de personnalisation du contenu. »

Conçue à partir de l'Elemental MediaTailor d'AWS, Virtual Channels est une solution basée sur cloud intégrée aux SDK Video Player et vidéo d'Arc pour permettre aux utilisateurs professionnels de créer et d'éditer des chaînes qui sont diffusés sur le web ainsi que sur les appareils iOS, tvOS, FireTV et Android. Dans les prochains mois, grâce à AWS Elemental, Arc permettra aux clients de fusionner la VOD avec des diffusions en direct, en créant une chaîne qui est un mélange de contenu en direct et pré-enregistré, ainsi que d'améliorer les fonctionnalités de personnalisation autour du contenu en plus des publicités.

À propos d'Arc XP

Arc XP est une plateforme d'expérience numérique basée sur cloud qui aide les entreprises, les enseignes et les sociétés de médias et de divertissement à créer et distribuer du contenu, à stimuler le commerce numérique et à offrir des expériences multicanales puissantes. Faisant partie d'une division du Washington Post, Arc XP a contribué à la transformation numérique de clients dans le monde entier, desservant actuellement plus de 1 500 sites dans plus de 25 pays et atteignant plus de 1,5 milliard de visiteurs par mois.

Contact presse :

Kathleen Floyd

(202) 309-0785

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1318597/Arc_Publishing_Logo.jpg

SOURCE Arc XP