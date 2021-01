Arçelik à nouveau désignée comme l'une des entreprises les plus responsables au monde

L'indice Global 100 2021 est le 17e classement annuel des 100 entreprises les plus durables au monde établi par Corporate Knights, qui évalue rigoureusement les performances de 8 080 entreprises ayant un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars. L'indice évalue les entreprises sur la base de plusieurs indicateurs de performance qui reflètent l'exemplarité de leurs pratiquesenvironnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Cette liste célèbre les 100 entreprises les plus durables du monde, qui affichent des performances financières supérieures et mènent la course de zéro émission nette.

Présent dans près de 150 pays et adoptant le respect de l'environnement et des ressources comme modèle d'entreprise avec sa vision « Respectueux de la planète, Respecté dans le monde », Arçelik a franchi des étapes importantes dans le cadre de ses efforts de développement durable. L'entreprise a réussi à devenir neutre en carbone sur l'ensemble de ses sites de production dans le monde en 2019 et 2020 grâce à ses propres crédits carbone et a été reconnu « Industry Leader » dans la catégorie des appareils électroménagers, pour la deuxième année consécutive, au classement DJSI Dow Jones Sustainability Index. Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'Arçelik pour 2030 sont approuvés par l'initiative « Science Based Targets » (SBTi) comme étant conformes à l'objectif « bien en-dessous de 2°C » de l'accord de Paris.

Commentant l'indice Global 100, le PDG d'Arçelik, Hakan Bulgurlu, a déclaré :

« Nous sommes fiers d'être classés au 34e rang de l'indice 2021 Global 100 de Corporate Knights et d'avoir été reconnus une fois de plus, comme l'une des entreprises les plus responsables au monde. C'est une nouvelle étape importante pour notre entreprise, et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli avec tous nos employés. Nous sommes heureux de constater qu'Arçelik est en passe d'atteindre lle niveau ultime en matière de durabilité et que nous avons établi une norme exemplaire à suivre pour les entreprises de notre secteur. Nous continuerons à adapter notre approche de la durabilité conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies, à développer des produits plus respectueux de l'environnement qui utilisent moins de ressources et à les rendre accessibles pour encourager le plus grand nombre à adopter un mode de vie plus responsable.. »

À propos d'Arçelik

Avec 32 000 employés dans le monde entier, 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko), des filiales commerciales et marketing dans 34 pays et 22 sites de production dans 8 pays, Arçelik propose des produits et des services dans plus de 145 pays. En tant que 2e groupe d'électroménager en Europe selon le classement des parts de marché en volume, Arçelik a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 milliards d'euros en 2019. Avec près de 70 % de son chiffre d'affaires provenant des marchés internationaux, Arçelik est le leader de la R&D en Turquie, détenant à ce jour plus de 3 000 demandes de brevets internationaux grâce aux efforts de 1 600 chercheurs dans 15 centres de R&D et de conception en Turquie et des bureaux de R&D dans cinq pays. Arçelik est nommé « Industry Leader » dans la catégorie des appareils électroménagers durables pour la deuxième année consécutive par le Dow Jones Sustainability Index 2020 et, conformément à la norme de neutralité carbone PAS 2060, est devenu neutre en carbone pour l'ensemble de ses activités mondiales de production au cours des exercices fiscaux 2019 et 2020 avec ses propres crédits carbone. www.arcelikglobal.com

À propos de Corporate Knights :

Corporate Knights Inc. comprend le magazine Corporate Knights et une division de recherche qui produit des classements et des notations de produits financiers basés sur les performances des entreprises en matière de durabilité. Le classement de cette année était basé sur plusieurs nouveaux indicateurs de performance qui reflètent les préoccupations sociales mises en évidence par la pandémie et le mouvement Black Lives Matter. Ils comprennent les congés de maladie payés, la diversité raciale des dirigeants et des conseils d'administration, et les investissements propres (dépenses d'investissement, R&D et acquisitions). En moyenne, un tiers des investissements des entreprises du Global 100 sont propres, contre moins d'un quart pour leurs pairs, tandis que le pourcentage des entreprises du Global 100 qui offrent au moins 10 jours de congé de maladie payé (86 %) est plus du double de celui de leurs pairs du MSCI ACWI (41 %). Les entreprises du Global 100 tirent 41 % de leurs revenus de produits ou de services conformes aux objectifs de développement durable des Nations unies, contre 8 % seulement pour leurs pairs.

