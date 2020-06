Arçelik annonce ses objectifs de développement durable pour 2030

Hakan Bulgurlu, PDG d'Arçelik, s'est exprimé au sujet du 12 e rapport sur le développement durable de l'entreprise en ces termes : « Un monde durable est possible à l'avenir grâce aux mesures que nous allons prendre aujourd'hui. Notre approche "In Touch Technology" se base sur ce point de vue. Grâce à notre présence mondiale, à notre vaste réseau de partenaires et à nos technologies qui visent à améliorer notre planète, nos vies et nos activités, nous nous efforçons de contribuer à résoudre les problèmes environnementaux et sociaux que nous connaissons. L'épidémie de COVID-19 a affecté le monde entier en très peu de temps, et nous a rappelé une fois de plus que notre responsabilité la plus importante est de protéger notre environnement, notre écosystème, la biodiversité et les ressources naturelles. Nous sommes convaincus qu'après cette pandémie, toutes les entreprises vont adopter un modèle économique durable. Les consommateurs encourageront également ces entreprises à assumer la responsabilité des problèmes environnementaux et sociaux par le biais de leurs décisions d'achat. »

La consommation d'énergie et d'eau par produit va diminuer de 45 %

Arçelik a fait part de ses solutions pour lutter contre la crise climatique et d'autres problèmes environnementaux dans la section intitulée « In Touch with Our Planet » (En phase avec notre planète). D'ici 2030, le groupe vise à mettre en place 15 MW de systèmes d'énergie renouvelable et à réduire la consommation d'énergie par produit dans ses activités en Afrique du Sud, en Russie, en Turquie, en Roumanie, en Chine, en Thaïlande et au Pakistan de 45 % par rapport à l'année de référence 2015. En 2019, Arçelik a réduit sa consommation d'énergie par produit de 43,5 % par rapport à 2010 dans ses activités de Turquie, Roumanie, Chine, Russie et Afrique du Sud. La société vise maintenant à atteindre la neutralité carbone dans ses usines de fabrication turques d'ici 2025 et à réduire sa consommation d'eau par produit de 45 % d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2015. Le groupe a également atteint ses objectifs pour 2020 en réduisant sa consommation d'eau par produit de 52 % par rapport à l'année de référence 2012 dans ses activités de Turquie, Roumanie, Chine, Russie et Afrique du Sud.

Le taux de femmes managers passera à 30 % d'ici 2030

Dans la section « In Touch with Business » (En phase avec les affaires), Arçelik détaille ses objectifs axés sur les employés en cherchant à être une source d'inspiration pour ses partenaires, à commencer par sa chaîne d'approvisionnement et ses revendeurs. La société a augmenté la part de femmes à des postes de cadre à 18,6 % en 2019, et vise maintenant à porter ce chiffre à 30 % d'ici 2030. Arçelik vise également à faire en sorte que plus de 50 % de ses employés participent à au moins une activité de bénévolat par an.

Arçelik va aider 80 millions de personnes à prendre conscience de l'importance d'une vie saine

À travers son approche « In Touch with Human Needs » (En phase avec les besoins humains), Arçelik, avec sa marque Beko, vise à sensibiliser 80 millions de personnes à l'importance d'une vie saine d'ici 2030 avec des programmes contribuant à la santé des générations futures. Arçelik se joint également à Grundig dans la lutte contre le gaspillage alimentaire pour sensibiliser 3,5 millions de personnes à l'importance d'une consommation responsable et fournir 1 million de repas à 500 000 personnes en économisant 1 200 tonnes de nourriture.

Le leader du secteur en matière de développement durable

En 2019, Arçelik a renforcé son leadership sur les plateformes nationales et internationales grâce à ses efforts en matière de développement durable. Sélectionné par le DJSI pour la 3e année consécutive, Arçelik a été nommée leader du secteur dans la catégorie « Household Durables » (biens ménagers durables) de l'indice Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Cet indice est la référence en termes de développement durable et classe les plus grandes entreprises en fonction de leurs performances sur la base de critères économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux. Arçelik a été la première et la seule entreprise industrielle turque à être incluse dans la catégorie « marchés émergents » du DJSI ces trois dernières années.

Arçelik a continué sur sa lancée en figurant dans l'indice de durabilité de la Borsa Istanbul (BIST Bourse de Turquie), l'indice de durabilité de MSCI, et l'indice « marchés émergents » de FTSE4Good, ainsi qu'en recevant le prix « zéro déchet » du secteur privé, décerné par le ministère de l'Environnement et de l'Urbanisation de la République de Turquie.

Arçelik a reçu un A- dans le cadre du programme climatique 2019 du Carbon Disclosure Project (CDP), l'initiative environnementale la plus respectée au monde avec ses campagnes contre le changement climatique, et est devenue l'une des premières entreprises turques à recevoir le meilleur score dans ce programme. La société a également reçu un B dans le cadre du programme CDP Water de 2019.

