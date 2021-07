Arçelik e Hitachi Global Life Solutions lançam uma nova joint venture, Arçelik Hitachi Home Appliances

A Arçelik tem ampliado consistentemente seu negócio de eletrodomésticos para 150 países em todo o mundo. A empresa tem crescido significativamente na Europa e alcançou um forte crescimento no Sul da Ásia durante a última década. A Hitachi GLS tem operado seus negócios de eletrodomésticos principalmente no Sudeste Asiático e no Oriente Médio, onde desfruta de uma imagem de marca de ponta.

A Arçelik Hitachi Home Appliances, resultado da colaboração entre as duas empresas, aproveitará seus pontos fortes, como a cadeia de suprimentos e as capacidades tecnológicas, para criar uma oferta competitiva e inovadora para o mercado. O CEO recém-nomeado será Zafer Üstüner, que foi ex-diretor regional da APAC e gerente geral da Tailândia em Beko. Sob a sua direção, a nova joint venture combinará as redes de vendas de ambas as empresas para ampliar as regiões de vendas dos produtos da marca Hitachi para a Europa, o norte da África e outras regiões, bem como para integrar as bases de negócios como os sistemas de produção e compras, com a finalidade de fortalecer a nossa competitividade. No âmbito de P&D, a Arçelik e a Hitachi GLS também integrarão os conhecimentos de ambas as partes para criar novos valores, como os eletrodomésticos conectados.

A sustentabilidade está no centro das estratégias da Arçelik e da Hitachi GLS. Por meio de sua liderança combinada em eficiência energética e soluções sustentáveis relacionadas ao lar, a parceria aumentará a competitividade em torno dessas questões-chave no mercado mais amplo.

Comentários dos líderes da Arçelik e da Hitachi GLS

Fatih Kemal Ebiçlioğlu, presidente do grupo de bens de consumo duráveis, Koç Holding (empresa controladora da Arçelik) :

"Estamos entusiasmados em anunciar hoje o lançamento da Arçelik Hitachi Home Appliances. Durante os últimos meses, temos trabalhado incansável e diligentemente com a equipe da Hitachi GLS para estabelecer esta joint venture, que é um marco significativo em nossa estratégia da Rota da Seda. A Arçelik Hitachi Home Appliances oferece a ambas as empresas uma excelente oportunidade para aproveitar os êxitos no mercado de eletrodomésticos da Ásia-Pacífico que conta com uma crescente população de classe média, canais de varejo emergentes, aumento da renda doméstica e desenvolvimento de estilos de vida. A empresa aproveitará a sólida posição de ambas as empresas no mercado, sua expertise global e a herança da marca Hitachi para satisfazer as necessidades do mercado global e local."

Hakan Bulgurlu, CEO da Arçelik:

"Estamos muito satisfeitos em lançar nossa nova joint venture com a Hitachi GLS, a Arçelik Hitachi Home Appliances. Este é um passo importante para nós na consecução de nossas ambições e objetivos de expansão global para nos tornarmos uma das principais empresas de eletrodomésticos do mundo. A empresa terá a oportunidade de utilizar a carteira e produtos complementares e as pegadas operacionais da Arçelik. Nos próximos anos, veremos os produtos da marca Hitachi abrangendo toda a principal necessidade de eletrodomésticos de clientes e o crescimento tanto nos mercados existentes quanto em outros novos (geografias) graças ao apoio das empresas da Arçelik."

Keiji Kojima, presidente e COO, Hitachi, Ltd. (empresa controladora da Hitachi GLS):

"Estamos muito satisfeitos em estabelecer hoje esta nova empresa de joint venture com a Arçelik, uma empresa reconhecida por seus produtos de alta qualidade e sua excelente eficiência de gestão. O Hitachi Group tem como objetivo contribuir para a qualidade de vida das pessoas (QoL) por meio de seu negócio de inovação social, que resolve problemas sociais. Nosso objetivo é tornar realidade uma sociedade sustentável, concentrando-se em áreas que promovam os três valores de "Segurança e Proteção", "Meio ambiente" e "Resiliência". O negócio de eletrodomésticos é estrategicamente importante para o Hitachi Group, uma vez que é o primeiro ponto de contato de nossa marca com as pessoas, especialmente enquanto aumenta a demanda por eletrodomésticos conectados que utilizam tecnologia digital. Por meio dessa colaboração com a Arçelik, proporcionaremos uma vida segura e protegida através dos eletrodomésticos da marca Hitachi a muitas outras regiões e contribuiremos para melhorar a qualidade de vida das pessoas a nível mundial."

Jun Taniguchi, presidente da Hitachi Global Life Solutions, Inc.:

"Hoje, temos o prazer de apresentar a Arçelik Hitachi Home Appliances, a nossa nova empresa de joint venture com a Arçelik. Estou confiante de que, ao reforçar as redes de vendas complementares e as estratégias de produto de ambas as empresas, a Arçelik Hitachi Home Appliances obterá uma vantagem competitiva e se tornará líder do mercado global de eletrodomésticos. Além disso, ao combinar as tecnologias distintas de ambas as empresas, como resistência ambiental e tecnologia digital, contribuiremos para melhorar a qualidade de vida dos consumidores e desenvolver produtos e serviços que tornarão realidade uma sociedade sustentável."

Zafer Üstüner, CEO da Arçelik Hitachi Home Appliances:

"Hoje se inicia uma nova e empolgante jornada para a Arçelik Hitachi Home Appliances, que foi criada para atender às necessidades em evolução do mercado APAC e aproveitar seu crescimento econômico. Esta empresa reúne estratégias globais de ambas as empresas, obtém sinergias de produtos e realiza um investimento específico em marca e promoção para acelerar o crescimento em todas as geografias e concretizar seu potencial de crescimento. A empresa também criará ganhos de eficiência sólidos através de novas sinergias de aquisição e fabricação obtidas com a parceria. Além disso, a nova empresa aproveita a forte presença da Hitachi GLS na APAC e seus eletrodomésticos de ponta no mercado asiático em rápido crescimento para que a nova empresa seja um sucesso. Nossas equipes têm trabalhado arduamente nesta joint venture estratégica e estão ansiosos para ver a Arçelik Hitachi Home Appliances crescer e se desenvolver nos próximos anos."

Sobre a Arçelik Hitachi Home Appliances

A Arçelik Hitachi Home Appliances foi constituída em 1º de julho de 2021 como uma joint venture entre a Arçelik A.S. e a Hitachi Global Life Solutions, Inc. para fabricar, vender e prestar serviços de pós-venda de eletrodomésticos da marca Hitachi, incluindo refrigeradores, máquinas de lavar, aspiradores de pó a nível mundial (fora do mercado japonês). A Arçelik adquiriu 60% da propriedade na nova empresa, enquanto a Hitachi Global Life Solutions, Inc. continua sendo uma acionista de 40% da empresa. Por meio dessa joint venture, a Arçelik AŞ e a Hitachi GLS, Inc. combinaram sua experiência em outras áreas-chave, como P&D, compras e sistemas de produção para otimizar a cadeia de suprimento global da joint venture e fortalecer seu posicionamento competitivo no mercado.

https://www.arcelik-hitachi-homeappliances.com/

Sobre a Arçelik

A Arçelik é uma fabricante multinacional de eletrodomésticos que opera com 12 marcas (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko) e emprega mais de 40 mil pessoas em todo o mundo. As operações globais da Arçelik incluem escritórios de vendas e marketing em 46 países e 26 instalações de produção em 9 países. Como a segunda maior empresa de eletrodomésticos da Europa em participação de mercado (baseada em volumes), a Arçelik alcançou um faturamento consolidado de 5 bilhões de euros em 2020. Os centros de P&D e design da Arçelik em todo o mundo abrigam mais de 1.600 pesquisadores e contam com mais de 3.000 pedidos de patentes internacionais até o momento. A Arçelik foi nomeada a "líder do setor" na categoria de Eletrodomésticos Duráveis pelo segundo ano consecutivo no Índice de Sustentabilidade Dow Jones 2020 e, de acordo com a Norma de Neutralidade de Carbono PAS 2060, tornou-se neutra em carbono nas fábricas de produção global nos anos fiscais de 2019 e 2020 com seus créditos de carbono.

www.arcelikglobal.com

Sobre a Hitachi GLS

Com sede em Tóquio, Japão, a Hitachi Global Life Solutions, Inc., é uma subsidiária integral da Hitachi, Ltd. A Hitachi GLS é responsável pela venda de (e prestação de serviços de engenharia e manutenção) de eletrodomésticos, equipamentos de ar condicionado e outros equipamentos e dispositivos; e pelo fornecimento de produtos e soluções que utilizam tecnologias digitais. Baseando-se na ideia de "Mais sorrisos para a vida de todos e de cada um. Um amanhã mais confortável para as pessoas e para a sociedade. Com inovações que proporcionam felicidade ao mundo, abrimos novas portas para o futuro", buscamos obter uma compreensão mais próxima dos estilos de vida dos clientes. Ao resolver os problemas de estilo de vida individuais dos clientes, por meio de produtos e serviços bem elaborados e sofisticados que utilizam a cadeia de valor e as tecnologias digitais do Hitachi Group, aspiramos ser uma empresa que contribua para melhorar a qualidade de vida dos clientes em todo o mundo.

www.hitachi-gls.com/

