Arçelik et Hitachi Global Life Solutions annoncent leur intention de former une coentreprise dans le secteur mondial des appareils électroménagers (à l'exclusion du Japon)

La valeur de la transaction est calculée comme étant de 300 millions de dollars US sur une base sans espèces et sans dette pour 60 % de l'entreprise, qui est soumise aux ajustements habituels basés sur le solde de la dette nette, le fonds de roulement net de la société, et l'ajustement des actions minoritaires en circulation à la date de clôture.

Arçelik et Hitachi GLS prévoient de construire une chaîne de valeur compétitive en tirant parti de la complémentarité des stratégies des deux entreprises et en créant des opportunités de croissance qui leur permettront d'accroître leur accès à de nouveaux marchés, d'améliorer leurs gammes de produits et leurs capacités de vente, tout en leur offrant une compétitivité accrue dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et des opérations de production.

Arçelik a constamment développé son activité d'électroménager dans plus de 145 pays à travers le monde. L'entreprise a connu une croissance significative en Europe en particulier et a connu une forte croissance en Asie du Sud au cours de la dernière décennie. Hitachi GLS exerce actuellement son activité dans le domaine de l'électroménager principalement en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, où elle jouit d'une image de marque haut de gamme. L'entreprise commune fabriquera, vendra et assurera le service après-vente des appareils électroménagers de la marque Hitachi (notamment des réfrigérateurs, des machines à laver, des aspirateurs, etc.) dans le monde entier, en dehors du marché japonais. Les deux partenaires bénéficieront de leur complémentarité en termes de couverture géographique des canaux de vente et des gammes de produits, ainsi que des synergies de gestion découlant de leur collaboration.

L'entreprise commune englobe douze sociétés du groupe Hitachi GLS hors du Japon (deux sociétés de fabrication, dix sociétés de vente) et environ 3 800 employés. Le portefeuille génère un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de yens (environ 1,0 milliard de dollars). En s'appuyant sur le réseau de vente d'Arçelik et d'Hitachi GLS, l'entreprise commune développera les ventes de produits de la marque Hitachi en Europe, en Asie du Sud et en Afrique, ainsi qu'en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. En outre, Arçelik et Hitachi GLS combineront leur expertise dans d'autres domaines clés tels que la R&D, les systèmes d'achats et de production, afin d'optimiser la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'entreprise commune et de renforcer son positionnement concurrentiel sur le marché.

La durabilité est au cœur des stratégies d'Arçelik et d'Hitachi. Grâce à leur leadership combiné dans le domaine de l'efficacité énergétique et des solutions durables liées à la maison, le partenariat permettra d'accroître la compétitivité autour de ces questions clés sur le marché élargi.

Commentaires des dirigeants d'Arçelik et d'Hitachi GLS

Président du groupe biens de consommation durables de Koç Holding (société mère d'Arçelik), Fatih Kemal Ebiçlioğlu :

« Cette entreprise commune est une autre réalisation importante de notre stratégie pour la Silk Road. Le marché de l'électroménager en Asie-Pacifique connaît une forte croissance en raison de l'augmentation de la population des classes moyennes, du développement des circuits de distribution, de l'augmentation des revenus des ménages et de l'évolution des modes de vie. Nous allons combiner notre expertise mondiale, avec la forte position sur le marché et l'héritage de la marque Hitachi pour saisir les besoins du marché mondial et local. »

Hakan Bulgurlu, PDG d'Arçelik :

« Hitachi GLS est très présent en Asie du Sud-Est, propose des appareils électroménagers haut de gamme sur le marché asiatique en pleine croissance et constitue un complément stratégique important pour Arçelik en termes de géographie, de marque et de produits. Cette entreprise commune historique avec Hitachi GLS constitue une étape majeure de notre ambitieuse expansion mondiale et de notre parcours pour devenir l'une des premières entreprises d'électroménager au monde. Cette entreprise commune fait progresser de manière significative les stratégies mondiales d'Arçelik et d'Hitachi, et elle offre de solides perspectives de croissance future car elle bénéficiera des synergies réalisées par l'union des forces de deux acteurs bien établis. »

Keiji Kojima, vice-président exécutif et directeur général, Hitachi, Ltd. (société mère de Hitachi GLS) :

« Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de pouvoir annoncer la création d'une entreprise commune avec Arçelik, qui a une solide réputation pour sa grande qualité et son efficacité opérationnelle. Le groupe Hitachi vise à contribuer à la création d'une société durable, en résolvant les problèmes de société dans chaque région grâce à son « entreprise d'innovation sociale », qui tire parti de notre vaste portefeuille de technologies, y compris les technologies de l'information. Avec la pandémie causée par la COVID-19, le travail à distance devient la nouvelle norme, et l'activité d'Hitachi GLS dans le domaine des appareils électroménagers, qui a pour mission de rendre la vie à la maison plus sûre et plus confortable, est stratégiquement importante pour le groupe Hitachi. Grâce à la création de cette entreprise commune, nous sommes impatients de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des gens en fournissant des appareils électroménagers de marque Hitachi à des zones plus larges. »

Jun Taniguchi, Président, Hitachi Global Life Solutions, Inc :

« Je suis ravi d'avoir accepté la création d'une entreprise commune avec Arçelik. Notre partenariat stratégique renforce la complémentarité de nos réseaux de vente et de notre stratégie de produits. En tirant parti des atouts des deux entreprises, nous renforcerons la compétitivité de nos activités dans le domaine de l'électroménager sur le marché mondial. Et grâce aux technologies avancées des deux entreprises, nous nous efforcerons également de développer des produits et des services qui répondront aux besoins des consommateurs et contribueront à la qualité de vie des gens. »

À propos d'Arçelik

Avec 32 000 employés dans le monde entier, 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko), des filiales commerciales et marketing dans 34 pays et 22 sites de production dans 8 pays, Arçelik propose des produits et des services dans plus de 145 pays. En tant que 2e groupe d'électroménager en Europe selon le classement des parts de marché en volume, Arçelik a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 milliards d'euros en 2019. Avec près de 70 % de ses revenus provenant des marchés internationaux, Arçelik est le leader de la R&D en Turquie, détenant à ce jour plus de 3 000 demandes de brevets internationaux grâce aux efforts de 1 600 chercheurs dans 15 centres de R&D et de conception en Turquie et des bureaux de R&D dans cinq pays. Arçelik est nommé « Industry Leader » dans la catégorie des appareils électroménagers durables pour la deuxième année consécutive dans l'indice de durabilité Dow Jones 2020 et, conformément à la norme de neutralité carbone PAS 2060, est devenu neutre en carbone dans les usines de production mondiales au cours des exercices fiscaux 2019 et 2020 avec ses propres crédits carbone.

À propos d'Hitachi GLS

Basée à Tokyo, au Japon, Hitachi Global Life Solutions, Inc. est une filiale à part entière de Hitachi, Ltd. qui fournit des services d'ingénierie et de maintenance pour les appareils électroménagers, les équipements de climatisation et autres équipements et dispositifs, ainsi que des solutions utilisant les technologies numériques pour la vente d'appareils électroménagers. Sous le slogan « 360 degrés de bonheur : une vie heureuse pour chaque client », nous cherchons à mieux comprendre les modes de vie des clients. En fournissant des produits fonctionnels bien conçus et des solutions sophistiquées pour résoudre les problèmes de style de vie de chaque client, grâce à l'utilisation de la chaîne de valeur et des technologies numériques du groupe Hitachi, nous aspirons à être une entreprise qui contribue à l'amélioration de la qualité de vie des clients dans le monde entier.

