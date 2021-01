Arçelik figure parmi les 150 entreprises les plus influentes de 2021

Dans le cadre de son approche de développement durable conforme aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, Arçelik se concentre sur l'avenir, la planète et les besoins des personnes et de ses activités. L'entreprise estime que des mesures doivent être prises pour changer les habitudes et les modèles de comportement actuels, les mentalités actuelles des gens et de tout ce qui est considéré comme impossible aujourd'hui.

Hakan Bulgurlu, PDG d'Arçelik, a déclaré : « Nous sommes honorés de recevoir ce prix et d'être reconnus dans notre mission de créer un impact positif en concevant des technologies qui améliorent l'avenir. Nous sommes nommés "Leader du secteur" dans la catégorie des biens de consommation durables pour la 2e année consécutive dans le classement Dow Jones Sustainability Index 2020 ; nous sommes par ailleurs devenus neutres en carbone dans la production mondiale en 2019 et 2020 grâce à nos crédits carbone. Nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 sont approuvés par l'initiative SBTi (Science-Based Targets Initiative), conformément à l'objectif de l'Accord de Paris. En faisant partie des chefs de file en matière de transition à faibles émissions de carbone, nous confirmons notre engagement à bâtir un avenir durable en laissant la science dicter notre ligne de conduite. Nous continuerons à contribuer à la protection de notre planète et à encourager les autres à adopter un mode de vie plus durable. »

À propos d'Arçelik

Avec 32 000 employés dans le monde entier, 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko), des filiales commerciales et marketing dans 34 pays et 22 sites de production dans 8 pays, Arçelik propose des produits et des services dans plus de 145 pays. En tant que 2e groupe d'électroménager en Europe selon le classement des parts de marché en volume, Arçelik a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 milliards d'euros en 2019. Avec près de 70 % de ses revenus provenant des marchés internationaux, Arçelik est le leader de la R&D en Turquie, détenant à ce jour plus de 3 000 demandes de brevets internationaux grâce aux efforts de 1 600 chercheurs dans 15 centres de R&D et de conception en Turquie et des bureaux de R&D dans cinq pays. Arçelik est nommé « Industry Leader » dans la catégorie des appareils électroménagers durables pour la deuxième année consécutive dans l'indice de durabilité Dow Jones 2020 et, conformément à la norme de neutralité carbone PAS 2060, est devenu neutre en carbone dans les usines de production mondiales au cours des exercices fiscaux 2019 et 2020 avec ses propres crédits carbone.

À propos de Real Leaders

Real Leaders est le premier magazine au monde consacré aux affaires et au leadership durable. Il s'adresse à une communauté de visionnaires qui collaborent pour régénérer notre monde. Il a pour mission d'inspirer de meilleurs leaders pour un monde meilleur. Real Leaders est certifié B-Corp et signataire du Pacte mondial des Nations Unies (défenseur de la réalisation des objectifs mondiaux de développement durable).

Real Leaders incite les leaders à s'épanouir dans la nouvelle économie et à être des modèles pour l'avenir.

