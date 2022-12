Arçelik obtient, une fois de plus, le meilleur score du secteur des biens durables pour la maison dans le cadre de l'évaluation de ses pratiques de développement durable menée par S&P Global pour l'année 2022

Les efforts d'Arçelik en matière de durabilité sont récompensés par un prix mondial pour la sixième année consécutive

ISTANBUL, 26 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Arçelik A.Ş. (IST: ARCLK), "Arçelik" l'un des acteurs majeurs du secteur des biens de consommation durables (électroménager et électronique grand public), a obtenu un score de 87/100 (date du score : 21 octobre) dans l'évaluation de la durabilité des entreprises (CSM) de S&P Global 2022, une évaluation indépendante des plus grandes entreprises du monde qui évalue leurs performances en matière de durabilité et leurs efforts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Arçelik Çerkezköy Plant Arçelik CEO Hakan Bulgurlu DJSI

L'entreprise a également obtenu le score le plus élevé parmi les 46 entreprises évaluées dans le secteur des des biens durables pour la maison. Cette reconnaissance reflète l'engagement ambitieux d'Arçelik en faveur d'un avenir plus durable, plaçant une fois de plus l'entreprise comme la référence de son industrie. En outre, Arçelik figure dans le Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), pour la sixième année consécutive.

Cette reconnaissance fait suite à la Conférence des Nations unies sur le changement climatique de 2022 (COP27), au cours de laquelle l'entreprise s'est engagée à atteindre ses objectifs, fondés sur des données scientifiques, de réduction des émissions de GES des scopes 1, 2 et 3 de 50,4 %, conformément aux objectifs de l'Accord de Paris. Cela démontre une fois de plus qu'Arçelik comprend qu'il lui incombe d'ouvrir la voie à la transformation énergétique et à un avenir plus durable.

Auparavant, Arçelik avait récemment été reconnu par le Forum économique mondial (FEM) pour ses progrès en matière de performances énergétiques appliquées sur le site de production d'Ulmi, en Roumanie. L'usine a récemment reçu le statut de "Sustainability Lighthouse" du WEF, ce qui en fait l'un des dix sites "Sustainability Lighthouse" du réseau mondial des "Lighthouses- Usines phares". Chef de file en matière de fabrication efficace et durable, l'usine d'Ulmi n'est que l'un des sites d'Arçelik qui utilise des technologies de pointe pour une meilleure efficacité énergétique et hydrique.

Arçelik est également l'une des 45 entreprises à avoir le sceau Terra Carta de l'ancien Prince de Galles en reconnaissance du leadership environnemental et de l'engagement de l'entreprise à créer un avenir durable.

Commentant le classement systématique du groupe dans le Dow Jones Sustainability Indices, Hakan Bulgurlu, PDG d'Arçelik, a déclaré : "Nous sommes honorés d'avoir été inclus dans le DJSI pour la sixième année consécutive. C'est un privilège encore plus grand d'avoir obtenu le score le plus élevé de notre secteur pendant quatre années consécutives, résultat de nos efforts incessants en faveur d'un avenir meilleur pour tous. Nos objectifs en matière de lutte contre le changement climatique sont au cœur de nos activités et ont un impact sur tout ce que nous faisons, depuis nos produits jusqu'à tous nos collarateurs. Cette reconnaissance prestigieuse est une réaffirmation de notre engagement solide en faveur de la durabilité et est incroyablement encourageante pour notre entreprise. Les efforts en matière de de développement durable sont d'autant plus importants que le monde traverse une période de turbulences, marquée par l'instabilité économique, des taux d'inflation élevés et une crise énergétique. Conformément à notre stratégie d'entreprise axée sur les objectifs, nous continuerons à concevoir des produits et à développer des technologies qui non seulement répondent aux attentes de nos consommateurs, mais élèvent également les normes d'une industrie plus verte."

LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2030 D'ARÇELIK

Arçelik, qui utilise 100 % d'électricité verte depuis 2019 pour ses activités en Turquie et en Roumanie, a pour objectif d'utiliser 100 % d'électricité verte dans tous les sites de production mondiaux d'ici 2030 (en fonction de la disponibilité de l'électricité verte dans ces pays).

Arçelik vise à réduire de 45 % la consommation d'énergie utilisée pour la fabrication de chaque produit d'ici à 2030 (par rapport au niveau de référence de 2015).

Arçelik s'efforce de réduire l'utilisation d'eau pour la fabrication de chaque produit de 45 % (par rapport à l'année de référence 2015) et d'augmenter le taux de recyclage et de réutilisation de l'eau à 70 % dans toutes les usines de fabrication.

d'augmenter le taux de recyclage et de réutilisation de l'eau à 70 % dans toutes les usines de fabrication. Arçelik s'engage à réaliser un investissement minimum de 50 millions USD dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique d'ici 2030.

À PROPOS DES OBJECTIFS RÉVISÉS D'ARÇELIK FONDÉS SUR LES données scientifiques (EN COURS D'EXAMEN PAR SBTi) ET AUTRES RECONNAISSANCES :

Arçelik a révisé ses objectifs initiaux, fondés sur des données scientifiques, afin de contribuer aux efforts mondiaux visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, par rapport aux niveaux préindustriels. L'entreprise s'est engagée à réduire de 50,4 % ses émissions absolues sur les scopes 1 et 2, ainsi que ses émissions absolues sur le scope 3 provenant de l'utilisation de ses produits vendus, d'ici 2030, par rapport à l'année de référence 2018. Le scope 3 est souvent négligé par les entreprises car il leur demande de réduire les émissions de carbone générées dans l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris les émissions générées par l'extraction des matières premières, la logistique, le transport, la phase d'utilisation par les consommateurs ainsi que la fin de vie des produits.

Arçelik s'engage à devenir une entreprise Net-Zero d'ici 2050 et à rendre cet objectif compatible avec la norme SBTi Net-Zero 2050.

à rendre cet objectif compatible avec la norme SBTi Net-Zero 2050. Arçelik a été sélectionnée comme l'entreprise de produits blancs la plus durable dans le classement des 100 entreprises les plus durables au monde de Corporate Knights.

Arçelik est devenue la première et la seule entreprise de son secteur à recevoir le sceau Terra Carta de l'ancien Prince de Galles .

A PROPOS DES INDICES S&P DOW JONES ET Dow Jones Sustainability Indices

Les indices S&P Dow Jones représente la plus importante ressource mondiale pour les concepts, les données et la recherche, fondés sur les indices. Ils regroupe des indicateurs financiers réputés tels que le S&P 500® et le Dow Jones Industrial Average®. Davantage d'actifs sont investis dans des produits basés sur ces indices que dans des produits basés sur les indices de tout autre fournisseur dans le monde. Depuis que Charles Dow a inventé le premier indice en 1884, S&P DJI a innové et développé des indices à travers le spectre des classes d'actifs, aidant à définir la façon dont les investisseurs mesurent et négocient les marchés.

Les DJSI sont des indices pondérés par la capitalisation boursière ajustée au flottant qui mesurent la performance d'entreprises sélectionnées selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les DJSI, y compris le Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), ont été lancés en 1999 en tant que série pionnière d'indices de référence mondiaux de durabilité disponibles sur le marché. La famille d'indices comprend des indices de référence mondiaux, régionaux et nationaux. Arçelik figure dans le DJSI depuis 2017.

Les résultats complets et la liste des entreprises éligibles au DJSI sont disponibles sur le site https://www.spglobal.com/esg/csa/.

Pour plus d'informations sur la méthodologie du DJSI, veuillez consulter le site : https://www.spglobal.com/spdji.

A PROPOS D' ARÇELIK

Avec 45 000 employés à travers le monde, les activités mondiales d'Arçelik comprennent des filiales dans 53 pays, 30 sites de production dans 9 pays et 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko). Arçelik, qui figure parmi les trois plus grandes entreprises de produits blancs en Europe par sa part de marché (basée sur les volumes), a atteint un chiffre d'affaires consolidé de 6,5 milliards d'euros en 2021. Les 29 centres de R&D et de conception d'Arçelik à travers le monde accueillent plus de 2 300 chercheurs et détiennent jusqu'à 3 000 demandes de brevets déposées au niveau international à ce jour. Pour la 4e année consécutive, Arçelik a obtenu le score le plus élevé dans le secteur des biens durables pour la maison (sur la base des résultats de décembre 2022) dans le Dow Jones Sustainability Indices du S&P Global Corporate Sustainability Assessment. Grâce à sa position de leader en matière de durabilité et à sa feuille de route crédible de décarbonisation pour atteindre le zéro net, Arçelik est devenue la première et la seule entreprise de son secteur à recevoir le sceau Terra Carta de l'ancien Prince de Galles. La vision d'Arçelik est " Respecting the World, Respected Worldwide ".

www.arcelikglobal.com/en

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1972844/Arcelik_Plant.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1972842/Arcelik_CEO.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1972843/DJSI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1653921/Arcelik_Logo.jpg

SOURCE Arçelik