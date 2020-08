Arçelik poursuit ses efforts pour satisfaire la demande en respirateurs mécaniques destinés aux pays dans le besoin

Le prix, décerné par la Royal Academy of Engineering, vise à reconnaître et à récompenser les meilleurs talents en matière d'ingénierie dont les réalisations ont une énorme incidence sur la société.

Des experts basés à Cambridge ont réuni une équipe de production mondiale comprenant Defy et Denel en Afrique du Sud, Prodrive et Beko au Royaume-Uni et Arçelik en Turquie, pour mettre au point un respirateur hautement performant destiné à être produit en Afrique du Sud. C'est le premier respirateur de soins intensifs à être produit sur le continent.

L'Initiative a réuni des capacités de recherche, de conception, de production et d'essai étendues pour permettre la production de série de respirateurs mécaniques rentables baptisés Impilo, dans l'usine Jacobs de Defy, au KwaZulu-Natal.

Ce projet illustre les efforts de secours relatifs à la COVID-19 entrepris par Arçelik qui, à ce jour, a produit 5 000 respirateurs mécaniques vitaux dans son usine d'électronique en Turquie, sans but lucratif, pour satisfaire la demande nationale et internationale. 2 607 de ces respirateurs ont déjà été envoyés dans 18 pays, dont certains des pays africains les plus durement touchés, comme la Somalie, le Tchad, le Nigeria, le Niger et la Libye. Aujourd'hui, les capacités d'Arçelik et de ses marques en matière de technologie de pointe, de fabrication et de chaîne logistique sont mises à profit grâce à la puissance de la collaboration visant à contribuer à sauver davantage de vies dans les pays dans le besoin, en particulier en Afrique.

Polat Şen, le Directeur financier d'Arçelik, responsable des opérations en Afrique subsaharienne, a déclaré : « Nous sommes honorés d'avoir participé à l'initiative pour un système de respirateurs ouvert aux côtés de nombreux universitaires, experts et ingénieurs de talent. Cette récompense de la Royal Engineering Academy est un motif de fierté, compte tenu de l'incidence potentielle de l'initiative sur les pays en développement durement mis au défi. Notre équipe a joué un rôle essentiel dans la lutte contre le coronavirus et le projet devrait être perçu comme un exemple type de collaboration intersectorielle. Chez Arçelik, nous souhaitons contribuer, aux côtés des entreprises et des pouvoirs publics, à la lutte contre la COVID-19 à l'échelle mondiale. »

À propos d'Arçelik

Forte de plus de 30 000 employés à travers le monde, de 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko), de bureaux de vente et de marketing dans 34 pays et de 23 sites de production dans neuf pays, Arçelik propose ses produits et services dans plus de 140 pays. Deuxième plus grande entreprise européenne d'appareils électroménagers selon un classement quantitatif des parts de marché, Arçelik a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de cinq milliards d'euros en 2019. Si près de 70 % de ses bénéfices sont tirés des marchés internationaux, Arçelik est le leader en matière de R-D en Turquie, détenant à ce jour plus de 3 000 demandes de brevets internationaux grâce aux efforts de 1 600 chercheurs travaillant dans 15 centres de R-D et de conception en Turquie et dans des bureaux de R-D dans cinq autres pays.

À propos d'Impilo :

Impilo est un respirateur intégrant toutes les fonctions. Il peut donc être utilisé lorsqu'un patient est sous sédatifs en mode invasif ou lorsqu'un patient, conscient, a besoin d'une respiration assistée - il se met en route en fonction de sa respiration -, en mode non invasif, ou s'il l'active lui-même.

Des prototypes d'Impilo ont été mis au point d'après les spécifications de l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) et les exigences de l'Organisation mondiale de la Santé en matière de respirateurs. Les versions de préproduction du respirateur ont été conçues au Royaume-Uni et produites localement par Defy et Denel Land Systems. Defy Appliances et Denel Land System accélèrent la version de série pour veiller à ce qu'elle soit prête à être livrée en Afrique du Sud.

