Arçelik, société mère de Beko et Grundig, est nommée parmi les trois meilleures entreprises aux Real Leaders Eco Innovation Awards pour sa première machine à laver intégrée à technologie FiberCatcher®

Les Real Leaders® Eco Innovation Awards récompensent les produits, les projets et les initiatives qui contribuent activement à la santé de la planète et célèbrent les réalisations en matière d'impact environnemental. Les candidatures ont été jugées en fonction de leur créativité, de leur innovation, de leur originalité et de leur impact mesurable, ainsi que de leur capacité à aider à relever un défi environnemental.

Les microfibres synthétiques, qui sont le type de microplastiques le plus répandu dans l'eau, contribuent à environ 33 % des microplastiques dans l'océan1. Pour lutter contre la prolifération des microplastiques, Arçelik a mis au point la technologie innovante FiberCatcher®. Les machines à laver dotées de la technologie FiberCatcher® comprennent le premier système intégré de filtration en microfibre synthétique au monde qui permet de récupérer jusqu'à 90 % des fibres synthétiques libérées des vêtements, ce qui aide à protéger les voies navigables, les océans et la vie marine. De plus, chaque machine à laver FiberCatcher® fabriquée avec un bac en PET recyclé contient jusqu'à 60 bouteilles recyclées afin de réduire les déchets de plastique.

« Nous sommes honorés de voir notre innovation reconnue par Real Leaders et heureux d'être en compagnie de nos collègues lauréats », a déclaré Hakan Bulgurlu, PDG d'Arçelik. « La crise climatique est le problème le plus urgent de notre époque, et nous avons besoin de solutions créatives et novatrices ainsi que d'actions concertées pour assurer un avenir durable. Notre technologie FiberCatcher® est une première innovation dans la prévention des fuites de déchets de fibres synthétiques dans les cours d'eau et démontre notre engagement à élaborer des solutions efficaces et concrètes à certains de nos plus grands défis environnementaux, ainsi qu'à encourager les autres à adopter un mode de vie plus durable. »

À propos d'Arçelik

Avec plus de 40 000 employés dans le monde, 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko) des filiales dans 52 pays et 28 sites de production dans 9 pays, Arçelik déploie ses opérations dans le monde entier. Deuxième entreprise européenne de produits blancs (secteur de l'électroménager) selon le classement des parts de marché en volume, Arçelik a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,5 milliards d'euros en 2021. Les 28 centres et bureaux de R&D et de conception d'Arçelik à travers le monde accueillent plus de 2 200 chercheurs et détiennent plus de 3 000 demandes de brevets internationaux à ce jour. En 2021, Arçelik a obtenu, pour la 3e année consécutive, le meilleur score dans la catégorie « DHP Household Durables » de l'indice de durabilité Dow Jones du S&P Global Corporate Sustainability Assessment. Grâce à sa position de leader en matière de durabilité et à sa feuille de route crédible de décarbonisation pour atteindre la neutralité carbone, Arçelik est devenue la première et la seule entreprise de son secteur à recevoir le sceau Terra Carta de SAR le Prince de Galles. La mission d'Arçelik est : « Respecter le monde, être respecté dans le monde entier ». www.arcelikglobal.com/en

À propos de Grundig :

Grundig, la marque internationale d'appareils électroménagers d'Arçelik, est l'un des principaux fabricants mondiaux d'électronique de divertissement, de petits appareils électriques et de gros appareils électroménagers. La marque reste fidèle à ses attributs, notamment sa grande expérience sur le marché depuis 77 ans, son design convivial et élégant, sa conscience écologique, ses normes élevées et son contrôle de la qualité. Grundig est convaincue qu'un avenir durable commence chez soi. Pour soutenir cette vision, Grundig a lancé l'initiative « Respect Food » qui vise à inspirer chacun à lutter contre le gaspillage alimentaire en montrant comment s'attaquer au gaspillage dans les cuisines, via des produits innovants. Avec ses partenariats et communications durables, son développement de produits écoénergétiques et son approche d'innovation axée sur l'économie circulaire et d'autres piliers de la durabilité, Grundig assume sa responsabilité en matière de pratiques commerciales durables et apporte une contribution importante à sa société mère, les objectifs de durabilité d'Arçelik pour 2030. Dans le même temps, Grundig donne à ses clients les moyens d'avoir un mode de vie plus durable.

À propos de Beko

Beko est la marque internationale d'appareils électroménagers d'Arçelik, un fabricant multinational d'appareils électroménagers qui travaille avec 12 marques et emploie plus de 40 000 personnes dans le monde. Beko est l'une des 3 premières grandes marques d'électroménager en Europe*. La marque est le partenaire d'appellation de l'équipe masculine de basket-ball de Fenerbahçe et le fournisseur officiel du championnat européen de League of Legends (LEC). Beko se concentre depuis des années sur un mode de vie sain, en sensibilisant l'opinion publique et en développant des produits qui rendent possible et pratique un mode de vie sain. La mission de la marque Beko est « un mode de vie sain n'est possible que sur une planète saine ». Beko s'engage à protéger la planète en concevant et en fabriquant des produits écoénergétiques, et en investissant dans l'utilisation efficace des ressources en matière de production. www.beko.com/

*Source : Euromonitor International Limited ; gros appareils selon la classification des « Gros appareils électroménagers » dans l'édition 2022 relative aux appareils ménagers, ventes de détail en termes de volume, données de 2021.

À propos de Real Leaders

Real Leaders est une communauté de membres pour les leaders d'impact avec une plateforme médiatique mondiale dédiée à la conduite de changements positifs. L'entreprise a pour une mission d'unir des dirigeants clairvoyants pour transformer notre monde sans vision. Fondée en 2010, Real Leaders a reconnu très tôt que les entreprises ont la responsabilité d'être aussi conscientes de leur impact sur les employés, la société et la planète qu'elles le sont sur leurs résultats. Real Leaders est une société certifiée « B Corp ». Membre du Pacte mondial des Nations Unies, elle appartient à des intérêts indépendants.

