Arçelik und Hitachi Global Life Solutions gründen ein neues Joint Venture unter dem Namen Arçelik Hitachi Home Appliances

Arçelik hat sein Hausgerätegeschäft in 150 Ländern der Welt kontinuierlich ausgebaut. Das Unternehmen ist in Europa deutlich gewachsen und hat in den letzten zehn Jahren ein starkes Wachstum in Südasien erzielt. Hitachi GLS betreibt sein Hausgerätegeschäft hauptsächlich in Südostasien und im Nahen Osten, wo das Unternehmen das Prestige einer hochwertigen Marke genießt.

Arçelik Hitachi Home Appliances, das Ergebnis der Zusammenführung der beiden Unternehmen, wird die Stärken wie Lieferkette und technologische Fähigkeiten einsetzen, um gemeinsam ein wettbewerbsfähiges und innovatives Angebot auf dem Markt aufzubauen. Neuer CEO wird Zafer Üstüner, ehemaliger Regional Head of APAC und General Manager of Thailand bei Beko. Unter seiner Führung wird das neue Joint Venture die Vertriebsnetze beider Unternehmen zusammenführen, um die Verkaufsregionen von Produkten der Marke Hitachi auf Europa, Nordafrika und andere Regionen auszuweiten sowie Geschäftsgrundlagen wie Produktionssysteme und Beschaffung zu integrieren, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Im Bereich Forschung und Entwicklung werden Arçelik und Hitachi GLS außerdem das Know-How beider Parteien zusammenführen, um neue Leistungen wie vernetzte Haushaltsgeräte zu entwickeln.

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt der Strategien von Arçelik und Hitachi GLS. Durch ihre gemeinsame Führungsrolle in den Bereichen Energieeffizienz und nachhaltige Lösungen rund um das Haus wird die Partnerschaft die Wettbewerbsfähigkeit bei diesen Schlüsselthemen auf dem breiteren Markt erhöhen.

Kommentare der Führungsriege von Arçelik und Hitachi GLS

Fatih Kemal Ebiçlioğlu, President, Consumer Durables Group, Koç Holding (der Muttergesellschaft von Arçelik):

„Wir freuen uns sehr, heute den offiziellen Start von Arçelik Hitachi Home Appliances bekannt zu geben. In den letzten Monaten haben wir gemeinsam mit dem Team von Hitachi GLS unermüdlich und gewissenhaft an diesem Joint Venture gearbeitet. Es stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer Seidenstraßen-Strategie dar. Arçelik Hitachi Home Appliances bietet beiden Unternehmen eine hervorragende Basis für den Erfolg auf dem asiatisch-pazifischen Haushaltsgerätemarkt. Der Markt zeichnet sich durch eine wachsende Mittelklasse-Bevölkerung, neue Einzelhandelskanäle, steigende Haushaltseinkommen und höheren Erwartungen an den Lebensstil aus. Das Unternehmen wird die starke Marktposition beider Unternehmen, die globale Expertise und das Markenerbe von Hitachi nutzen, um die Anforderungen des internationalen und lokalen Markts zu decken."

Hakan Bulgurlu, CEO, Arçelik:

„Wir freuen uns über dieses Joint Venture mit Hitachi GLS, Arçelik Hitachi Home Appliances. Dies ist ein wichtiger Schritt für uns, um unsere globalen Expansionsbestrebungen und unser Ziel, eines der weltweit führenden Haushaltsgeräteunternehmen zu werden, zu erreichen. Das Unternehmen kann aus dem komplementären Produktportfolio und der operativen Stärke von Arçelik Nutzen ziehen. In den nächsten Jahren sollen Produkte der Marke Hitachi alle wichtigen Bedürfnisse der Kunden im Bereich Haushaltsgeräte abdecken und durch die Unterstützung der Betriebe der Arçelik-Gruppe sowohl in bestehenden als auch in neuen Märkten (Regionen) zulegen."

Keiji Kojima, President und COO, Hitachi, Ltd. (Das Mutterunternehmen von Hitachi GLS):

„Wir freuen uns, heute dieses neue Joint-Venture-Unternehmen mit Arçelik zu gründen. Das Unternehmen ist für seine hochwertigen Produkte und die hervorragende Effizienz seines Managements bekannt. Die Hitachi Group möchte durch ihre Social Innovation Sparte, die soziale Probleme angeht, den Menschen eine bessere Lebensqualität bieten. Wir wollen eine nachhaltige Gesellschaft schaffen, indem wir Bereiche fördern, die die drei Werte „Sicherheit und Schutz"', „Umwelt'" und „Resilienz" großschreiben. Das Hausgerätegeschäft ist für die Hitachi Group von strategischer Bedeutung, da es der erste Berührungspunkt unserer Marke mit den Menschen ist - insbesondere, da die Nachfrage nach vernetzten Hausgeräten mit digitaler Technologie steigt. Durch die Zusammenarbeit mit Arçelik werden wir Haushaltsgeräte der Marke Hitachi in viel mehr Regionen einführen und dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen weltweit zu verbessern."

Jun Taniguchi, President, Hitachi Global Life Solutions, Inc.:

„Heute geben wir die Gründung von Arçelik Hitachi Home Appliances bekannt - unserem neuen Joint Venture mit Arçelik. Ich bin zuversichtlich, dass Arçelik Hitachi Home Appliances durch die Stärkung der sich ergänzenden Vertriebsnetze und Produktstrategien beider Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil erlangen und zu einem Marktführer auf dem globalen Markt für Haushaltsgeräte werden wird. Darüber hinaus werden wir durch die Zusammenführung der herausragenden Technologien beider Unternehmen, wie beispielsweise in den Bereichen Umweltverträglichkeit und digitale Technologie, dazu beitragen, die Lebensqualität der Verbraucher zu verbessern und Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen."

Zafer Üstüner, CEO, Arçelik Hitachi Home Appliances:

„Der heutige Tag stellt eine neue und aufregende Etappe für Arçelik Hitachi Home Appliances dar. Das Unternehmen wurde ins Leben gerufen, um den sich entwickelnden Bedürfnissen des APAC-Marktes gerecht zu werden und dessen Wirtschaftswachstum zu nutzen. Dieses Unternehmen führt die globalen Strategien beider Geschäftsbereiche zusammen, erzielt Produktsynergien und tätigt gezielte Investitionen in Marke und Werbung, um das Wachstum in allen Regionen zu beschleunigen und das Wachstumspotenzial auszuschöpfen. Das Unternehmen wird auch starke Effizienzgewinne durch neue Beschaffungs- und Fertigungssynergien aus der Partnerschaft erzielen. Darüber hinaus wird das neue Unternehmen die starke Präsenz von Hitachi GLS in APAC nutzen und seine hochwertigen Haushaltsgeräte im schnell wachsenden asiatischen Markt vertreiben, und so das neue Unternehmen zu einem Erfolg machen. Unsere Teams haben sehr hart an diesem strategischen Joint Venture gearbeitet und freuen sich darauf, Arçelik Hitachi Home Appliances in den kommenden Jahren wachsen und sich entwickeln zu sehen."

Informationen zu Arçelik Hitachi Home Appliances

Arçelik Hitachi Home Appliances wurde am 1. Juli 2021 als Joint Venture zwischen Arçelik A.Ş. und Hitachi Global Life Solutions, Inc. gegründet, um Haushaltsgeräte der Marke Hitachi wie Kühlschränke, Waschmaschinen und Staubsauger weltweit (außerhalb des japanischen Marktes) herzustellen, zu verkaufen und Kundendienstleistungen anzubieten. Arçelik erwarb 60 % der Anteile an dem neuen Unternehmen, während Hitachi Global Life Solutions, Inc. weiterhin 40 % der Anteile am Unternehmen hält. In diesem Joint Venture bündeln Arçelik und Hitachi GLS ihre Kompetenzen in anderen Schlüsselbereichen wie F&E, Beschaffung und Produktionssysteme, um die globale Lieferkette des Joint Ventures zu optimieren und seine Wettbewerbsposition im Markt zu stärken.

https://www.arcelik-hitachi-homeappliances.com/

Informationen zu Arçelik

Arçelik ist ein multinationaler Haushaltsgerätehersteller, der 12 Marken (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko) vertritt und weltweit über 40.000 Mitarbeiter beschäftigt. Zu Arçeliks weltweiten Aktivitäten gehören Vertriebs- und Marketingbüros in 46 Ländern und 26 Produktionsstätten in 9 Ländern. Als Europas zweitgrößtes Unternehmen für weiße Ware nach Marktanteil (basierend auf Volumen) erreichte Arçelik im Jahr 2020 einen konsolidierten Umsatz von 5 Milliarden Euro. In Arçeliks F&E- und Design-Zentren auf der ganzen Welt arbeiten über 1.600 Forscher und haben bis heute mehr als 3.000 internationale Patente angemeldet. Arçelik wird im Dow Jones Sustainability Index 2020 zum 2. Mal in Folge als „Industry Leader" in der Kategorie „Durable Home Appliances" ausgezeichnet und wurde gemäß PAS 2060 Carbon Neutrality Standard mit seinen Kohlenstoffgutschriften in den globalen Produktionsstätten in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 klimaneutral gestellt.

www.arcelikglobal.com

Informationen zu Hitachi GLS

Hitachi Global Life Solutions, Inc. mit Sitz in Tokio, Japan, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hitachi, Ltd. und Hitachi GLS ist verantwortlich für den Verkauf (und die Bereitstellung von Engineering- und Wartungsdienstleistungen für) Haushaltsgeräte, Klimaanlagen und andere Anlagen und Geräte sowie die Bereitstellung von Produkten und Lösungen, die digitale Technologien nutzen. Basierend auf die Philosophie „More smiles to life for one and all. A more comfortable tomorrow for people and society. With innovations that deliver happiness to the world, we open new doors to the future" (Mehr Lächeln im Leben für alle und jeden. Eine angenehmere Zukunft für Menschen und Gesellschaft. Mit Innovationen, die der Welt Glück bringen, öffnen wir neue Türen in die Zukunft), versuchen wir, ein besseres Verständnis für den Lebensstil unserer Kunden zu gewinnen. Durch die Lösung individueller Lebensstilprobleme unserer Kunden, durch gut durchdachte und hochentwickelte Produkte und Dienstleistungen, die die Wertschöpfungskette der Hitachi Group und digitale Technologien nutzen, streben wir danach, ein Unternehmen zu sein, das zur Verbesserung der Lebensqualität von Kunden auf der ganzen Welt beiträgt.

www.hitachi-gls.com/

https://www.arcelik-hitachi-homeappliances.com/



