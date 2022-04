Arch Street Capital erweitert seine Präsenz in Europa mit einem Büro in London

NEW YORK, 19. April 2022 /PRNewswire/ -- Arch Street Capital Advisors („Arch"), ein 2003 gegründetes Immobilien-Investmentberatungsunternehmen mit Hauptsitz in New York, hat im Rahmen einer Initiative zur Ausweitung seiner Reichweite von den USA auf europäische Gewerbeimmobilieninvestitionen ein Londoner Büro in Mayfair eröffnet.

Arch hat bereits Transaktionen im Wert von über 9 Mrd. USD abgewickelt und wird in ganz Europa Investitionen in ähnlicher Weise wie in den USA tätigen, wobei der Schwerpunkt auf ertragsstarken Gelegenheiten in allen Sektoren liegt, einschließlich Nettoleasing-/Langzeitleasing-Gelegenheiten, mit einem Mindestinvestitionsvolumen von 100 Mio. Euro. Arch verfügt über ein flexibles Kapitalmandat und wird sich um den direkten Erwerb von Vermögenswerten, die Rekapitalisierung von Gelegenheiten und die Gründung von programmatischen Joint Ventures bemühen. Arch wird sich auch um die Durchführung grenzüberschreitender Portfoliotransaktionen zwischen den USA und Europa bemühen.

Das Büro wird von Managing Director Richard Ellis geleitet, der über umfangreiche Erfahrungen mit Investitionen in Gewerbeimmobilien in ganz Europa verfügt. Bevor er zu Arch kam, war Richard 14 Jahre lang Mitbegründer und Geschäftsführer von Amiri Capital („Amiri"), einer europäischen Investmentgesellschaft für Gewerbeimmobilien mit Niederlassungen im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sich auf Kapitalinvestitionen im Auftrag ausländischer Institutionen konzentrierte. Während seiner Zeit bei Amiri investierte und verwaltete Richard ein Portfolio von über 2 Milliarden Euro in verschiedenen Immobiliensektoren. Vor der Gründung von Amiri war er als Investmentbanker und Unternehmensberater tätig und erwarb einen Bachelor-Abschluss an der University of Oxford und einen MBA am INSEAD.

„Ich freue mich, dem Arch-Team beizutreten, um die europäischen Investitionskapazitäten zu stärken, insbesondere in diesen einzigartigen Zeiten, in denen Kapitalpartner die Flexibilität haben wollen, ihre Allokationen in den verschiedenen Regionen als Reaktion auf überzeugende Investitionsmöglichkeiten anzupassen", sagte Richard Ellis, Managing Director bei Arch Europe.

„Wir freuen uns sehr, dass Richard zu uns kommt, um unsere Expansion in Europa zu leiten. Wir haben dies seit langem als einen wichtigen strategischen Schritt für unser Unternehmen angesehen, der auf Wunsch unserer Kapitalpartner vorangetrieben wurde. Die Möglichkeit, die relativen Renditen in den USA und in Europa zu bewerten, wird für unsere Kapitalpartner von großem Nutzen sein und es uns ermöglichen, die überzeugendsten risikobereinigten Anlagemöglichkeiten zu identifizieren", sagte Anup Patel, Präsident und CIO von Arch Street Capital Advisors.

Informationen zu Arch:

Arch Street Capital Advisors, L.L.C. ist ein umfassendes Beratungsunternehmen für Immobilienanlagen. Arch hat sich auf die Unterstützung von Investoren bei ihren Immobilienstrategien in den USA spezialisiert, einschließlich der Beratung bei Akquisitionen und Joint Ventures, der Finanzierungsberatung sowie der Verwaltung und Veräußerung von Vermögenswerten. Seit 2003 hat Arch Kunden bei Akquisitionen, Veräußerungen und Finanzierungen im Wert von mehr als 9,4 Milliarden US-Dollar beraten. Arch verwaltet im Auftrag seiner Kunden ein breit gefächertes Portfolio von Investitionen in den Bereichen Industrie, Büro, Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser, Gastgewerbe, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Studentenwohnheime, Grundstücksrechte und Erschließung auf dem US-Immobilienmarkt. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.archstreetcapital.com

