Archer obtient gain de cause ; la demande d'injonction préliminaire de Wisk est rejetée

PALO ALTO, Californie, 26 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Un juge fédéral de San Francisco a rejeté aujourd'hui la demande d'injonction préliminaire de Wisk à l'encontre de son rival Archer. Le tribunal a déterminé que Wisk n'a pas réussi à faire valoir ses arguments : « Wisk n'a pas été en mesure de montrer que l'entreprise avait des chances d'obtenir gain de cause concernant l'allégation selon laquelle le défendeur Archer Aviation Inc. aurait détourné des secrets commerciaux soit disant exclusifs. » Cliquez ici pour lire la décision. La décision renforce ce qu'Archer a toujours revendiqué, à savoir que Wisk n'a pas intenté cette action en justice en faisant preuve de bonne foi et n'a pas intenté le procès pour défendre ou protéger des droits de propriété intellectuelle légitimes.

« Le dossier montre clairement que Wisk n'a fourni aucune preuve (pas un seul document, pas un seul témoin) qu'Archer ait jamais reçu ou utilisé un quelconque secret commercial de Wisk », a déclaré Eric Lentell, Directeur juridique adjoint d'Archer. « Les accusations de vol massif portées par Wisk sont entièrement fondées sur des théories de complot et des déformations flagrantes du dossier. »

« Contrairement à l'histoire que Wisk a élaborée, les éléments de preuve dans cette affaire ont également montré clairement qu'Archer, avec l'aide de son expert-conseil en conception externe, a évalué et sélectionné la conception 12-tilt-6 de son avion démonstrateur Maker de façon indépendante, et bien avant tout effort de Wisk pour développer un avion eVTOL similaire », a-t-il ajouté. « En effet, Wisk n'a manifesté aucun intérêt pour le développement d'un tel avion avant d'avoir pris connaissance de l'idée d'Archer lors d'une réunion de recrutement qu'Archer a tenue en décembre 2019. Wisk s'est alors empressée de déposer une demande de brevet provisoire qui décrivait mais ne prétendait pas avoir inventé la configuration 12-tilt-6 qu'Archer lui avait divulguée. Wisk a fait valoir, tant auprès des autorités chargées de l'application de la loi que du tribunal, que la demande de brevet constituait une preuve d'actes répréhensibles de la part d'Archer. Mais la décision rendue aujourd'hui par le tribunal a rejeté cet argument, estimant au contraire que "Wisk n'a pas démontré qu'il était probable que le défendeur Archer Aviation Inc. ait détourné ses secrets commerciaux soit disant exclusifs. » Les preuves fournies par Wisk étaient "trop incertaines et équivoques." »

M. Lentell a poursuivi : « Il est tout aussi clair que les tentatives infâmes de Wisk de présenter leur ancien ingénieur, M. Jing Xue, comme la tête pensante du vol des secrets commerciaux de Wisk ont échoué sur toute la ligne. Rien ne pourrait être plus faux. »

Avec ces poursuites, l'objectif de la start-up Wisk, soutenue par Boeing, a simplement été une tentative inappropriée et malveillante de perturber l'élan d'Archer, comme moyen de compenser son propre manque de succès. Wisk n'a pas cherché à mettre sur le marche des avions commercialement viables.

Comme elle s'est rendu compte qu'Archer et d'autres avaient l'intention de faire des avions eVTOL une réalité du transport urbain, Wisk abuse maintenant du système judiciaire et pénal dans l'espoir qu'un tribunal puisse l'aider à ralentir le rythme de l'avancée de ces innovations alors même qu'elle peine à suivre. À l'heure où notre président s'attaque à ce genre de tactiques anticoncurrentielles de la part des grandes entreprises, nous trouvons cela profondément inquiétant », a ajouté M. Lentell. « Nous continuerons à défendre vigoureusement Archer et nos employés contre ces allégations sans fondement. »

Le 10 février 2021, Archer a conclu un accord de regroupement d'entreprises avec Atlas Crest Investment Corp. (NYSE: ACIC) et Artemis Acquisition Sub Inc.

