Archipelago anuncia inauguração de novo hotel em Havana

HAVANA, 14 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Archipelago, maior grupo privado e independente de hotelaria do Sudeste Asiático, anunciou hoje a ampliação de seu portfólio cubano com a abertura do GRAND ASTON La Habana Hotel, que conta com 600 quartos. Elevando-se sobre o céu de Malecón, em Havana, esse oásis urbano tem localização privilegiada na capital, no movimentado distrito comercial central de Vedado, próximo a escritórios, lojas, restaurantes e opções de entretenimento. Vedado é muito mais do que um distrito comercial; tem também uma vida noturna agitada, com boates como La Zorra y El Cuervo, Yellow Submarine e Cabaret Parisien, que oferecem entretenimento de qualidade.