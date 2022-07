Archipelago nomeia Sergio Alberto Menéndez como seu novo diretor de vendas e marketing para as Américas

"Sergio traz mais de 20 anos de qualificação e experiência em vendas e marketing regionais para nosso grupo, incluindo ampla experiência com o destino de Cuba, que é um importante mercado regional para a Archipelago. Ele se une a nossa equipe em um momento interessante uma vez que implementamos nossa ambiciosa estratégia de expansão regional. Isso nos permitirá adicionar 3.500 quartos a nosso portfólio regional atual de 3.700 quartos no restante do Caribe e na América Latina até o final de 2023", comentou Gerard Byrne, diretor administrativo da Archipelago International .

Atualmente, a Archipelago está vivenciando um rápido crescimento em seu portfólio de hotéis na Ásia, no Oriente Médio e no Caribe, com mais de 30 mil quartos em operação e outros dez mil em implementação em todo o mundo. Após investimentos significativos em sua tecnologia e plataformas digitais nos últimos anos, a Archipelago agora está fazendo parcerias e aprimorando significativamente o desempenho de hotéis independentes e grupos hoteleiros com a Powered by Archipelago, sua vertical on-line plug-and-play de conectividade, distribuição e gestão de receita, juntamente com suas dez marcas principais, que englobam todas as categorias de hotéis.

Sobre a Archipelago

O maior grupo privado e independente de hotelaria do Sudeste Asiático, a Archipelago opera mais de 250 hotéis e conta com outros 100 em implementação no Sudeste Asiático, Oriente Médio e Caribe. Um grupo hoteleiro consagrado e com amplo legado, que oferece mais de 40 mil quartos operacionais ou em implementação em mais de 70 destinos, com marcas como ASTON, Collection by ASTON, The Alana, Huxley, Kamuela, Harper, Quest, NEO, favehotels, Nordic e Powered by Archipelago.

