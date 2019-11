Arckit Sports - die weltweit ersten Modellbausätze für unterschiedliche Sportstadien

Eine der spannendsten Funktionen ist die Integration des eigenen Mobilgeräts, das ganz einfach in das Modell eingesteckt werden kann. Mit 2D-Animationen, die Sie auf www.Arckit.com finden, durch Live-Übertragung von Sportturnieren oder beim Gaming Ihres bevorzugten Sportspiels in der Miniarena kommt richtig Leben in das neu errichtete Stadium.

Zudem können die von www.Arckit.com erhältlichen und ganz nach Ihren Wünschen von Arckit gedruckten 3D-Sportkomponenten Ihren Stadiumbau weiter ausschmücken und erweitern.

Arckit Sports Volume 1 ist für Platzsportarten gedacht, darunter American Football, Baseball, Fußball, Rugby, Leichtathletik und Gaelic Football.

Arckit Sports Volume 2 ist für Hallensportarten gedacht, darunter Basketball, Tennis, Eishockey, Boxen, Schwimmen und Gymnastik.

(Beide Sportbausätze sind miteinander sowie mit allen anderen Arckit-Bausätzen kompatibel)

Jeder Bausatz enthält:

Mehr als 230 Arckit Freiformkomponenten für das Design unterschiedlicher Stadien

Satz von Feldkarten

Aufkleberpackung (Zuschauer, TV-Bildschirme, Anzeigetafeln, Aufkleber von Sportwappen und Sportlerfiguren)

Umfassendes Anleitungsheft mit 5 unterschiedlichen Stadionbauten zum Einstieg

Wiederverwertbare Aufbewahrungsbox

Viel Spaß für die Baumeister unten den Sportfans!

USA: https://us.arckit.com/pages/sports-kit

International: https://arckit.com/pages/sports-kit

„Arckit eröffnet allen die erstaunliche Welt der Architektur und kann dauerhaft die nächste Generation der Kreativen und der Hersteller inspirieren und ausbilden."

- Damien Murtagh, CEO von Arckit

Arckit ist international bei Einzelhändlern wie Crate and Barrel, Harrods, Nordstrom Pop-In, Virgin MegaStore, Galeries Lafayette, Selfridges, MoMA, Brown Thomas, Walmart.com, Blick.com, Smallable.com, Arckit.ru, Museum 4 You... sowie in Lern-Clubs in Schulen und auf STEAM erhältlich.

