Arctech lance le premier tracker solaire 2P de l'industrie pour 120 modules

L'amélioration de la capacité de résistance au vent

Sur la base de la conception structurelle novatrice, 2P, quatre sabots de points (fixes) et des vis sans fin à deux filets, SkySmart-2 peut offrir une meilleure stabilité du système en cas de conditions météorologiques extrêmes, notamment par vent fort.

Record industriel de pente N-S de 20 %

Avec son haut de poteau unique, SkySmart-2 s'adapte à 20 % de pente S-N, l'équivalent de 11,3 degrés, ce qui est la plus importante pente N-S dans l'histoire de l'industrie des trackers.

Bonne compatibilité avec les modules bifaces

Il garantit que l'arrière des modules bifaces ne soit pas couvert et maximise leur rendement ; il est aussi compatible avec tous les modules photovoltaïques disponibles sur le marché.

Moins de fondations

Si les modules 370 Wc sont installés sur une ligne, seulement 202 fondations seront utilisées pour 1 MW ; si les modules 420 Wc sont installés sur une ligne, seulement 178 fondations seront utilisées pour 1 MW.

Moindre coût

Le système est livré avec un seul moteur et contrôleur, toutes les vis sans fin sont reliées par un arbre de synchronisation mécanique, ce qui peut réduire les coûts d'installation, de fonctionnement et d'entretien.

Compatible avec les systèmes 1500V

Le premier système de suivi au monde compatible avec les systèmes à quatre cordons 1500V.

Intégration du contrôleur IA

SkySmart-2 est doté d'un système de cordon d'alimentation électrique 1500V photovoltaïque conçu avec un contrôleur fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle

Communication sans fil LoRa

Équipé de la dernière technologie de communication sans fil Lora, SkySmart-2 a une plus faible consommation d'énergie et une plus large couverture (8 km) pour maintenir un signal stable dans diverses conditions climatiques

« L'industrie des trackers solaires avait subi plusieurs coups durs l'année dernière. SkySmart-2 est conçu pour répondre à ces défis, à un coût abordable pour les projets d'énergie solaire à vocation commerciale. Il est actuellement au stade final d'essais internes et bientôt prêt pour être lancé sur le marché mondial », a déclaré M. Guy Rong, président des affaires internationales d'Arctech Solar. « En fait, il a attiré beaucoup d'attention lorsque nous avons discuté de ce produit avec nos clients. Ils adorent le concept du design ! Nous allons voir des projets photovoltaïques équipés de SkySmart-2 très bientôt. »

Le dernier système de suivi solaire marque les efforts d'Arctech Solar en matière de recherche et de développement. Dans le but de développer des structures solaires de pointe pour répondre aux besoins des clients, l'entreprise dispose d'une gamme complète de produits, dont les produits de classe mondiale SkySmart tracker, Skyline tracker, Arctracker Pro tracker et des structures fixes. Chaque produit a été soigneusement étudié et développé par l'équipe de 70 ingénieurs et développeurs d'Arctech Solar en interne dans son centre de R. et D. et est ensuite vérifié par des experts indépendants afin de répondre aux besoins locaux et d'assurer des standards de contrôle de qualité rigoureux.

Avec ses dix ans d'expérience dans la fabrication de structures solaires, la société a déployé plus de 900 projets dans plus de 20 pays et garantit de livrer dans les délais avec une qualité fiable.

À propos d'Arctech Solar

Arctech Solar est l'un des plus grands fabricants et fournisseurs de solutions de suivi de trajectoire solaire et de fixation au monde. Au cours de la dernière décennie, Arctech Solar a mis en place avec succès à l'étranger des filiales et des centres de service aux États-Unis, en Inde, au Japon, en Espagne, au Mexique, en Australie et aux Émirats arabes unis. À la fin de 2018, Arctech a cumulativement installé une capacité d'environ 19 GW et achevé 900 projets dans 24 pays, et est maintenant reconnu comme un partenaire fiable au sein de de l'industrie mondiale du suivi de trajectoire photovoltaïque et de fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.arctechsolar.com

Pour toute demande provenant des médias, veuillez contacter :

Lisa Zhou

Téléphone : +86-18918888669

Adresse e-mail : lisa.zhou@arctechsolar.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/885743/Arctech.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/885744/Industry_First_Move.jpg

Related Links

http://www.arctechsolar.com



SOURCE Arctech Solar