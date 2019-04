Arctech Solar conserve sa position dans le top 4 avec l'augmentation de sa part du marché mondial du PV en 2018

En plus de sa position de leader en Asie-Pacifique, Arctech Solar a réalisé d'importants progrès dans les autres régions en atteignant par exemple la troisième position en Australie pour la première fois. La société est également parmi les 10 premiers fournisseurs au Mexique, au Brésil, en Espagne, en Amérique latine et en Europe. Beaucoup de ces réussites sont dues à la stratégie d'expansion de marché d'Arctech Solar dans ces marchés du solaire à croissance rapide en 2018.

« Ces résultats marquent une étape importante pour Arctech et attestent de notre compétitivité sur le marché des trackers PV », a déclaré M. Guy Rong, président des affaires internationales d'Arctech Solar. « Nous sommes honorés d'être reconnus comme l'un des leaders du marché pour la troisième année consécutive et nous croyons que cela confirme notre stratégie mondiale et notre engagement continu pour l'innovation et le service. »

Arctech Solar a également conservé son avance sur l'historique de l'ensemble de la liste des expéditions PV solaires (y compris les expéditions de produits fixes et de suivi de trajectoire) pour la troisième année consécutive avec un record cumulatif de 18.827 GW.

Cette croissance impressionnante est le résultat de la stratégie d'internationalisation de l'entreprise et de son dévouement envers l'innovation, la mise en œuvre et le service à la clientèle. Après avoir lancé leur approche mondiale en 2013, l'influence d'Arctech Solar s'étend maintenant sur quatre continents. De plus, l'expertise et les connaissances de l'entreprise concernant les normes locales de plus de 20 pays lui permettent de fournir des solutions personnalisées.

En plus d'élargir sa présence internationale, Arctech Solar continue de développer des technologies de pointe, y compris le nouveau tube de torsion Skyline et le système de suivi de trajectoire leader mondial SkySmart. Ces innovations offrent une plus grande efficacité énergétique, une réduction des coûts d'installation et d'entretien, tout en étant fiables et conformes aux normes de certification internationales. Plus précisément, ces deux systèmes de suivi de trajectoire ont subi des essais en soufflerie tels que des analyses dynamiques et d'instabilité aéroélastique, tout en tenant compte des pertes liées à l'effet vortex. Ainsi, ces innovations peuvent aider Arctech Solar à assurer la qualité du système de suivi de trajectoire et fournir une base stable en tant que partenaire fiable pour les investisseurs internationaux.

Arctech prévoit de présenter ses principaux produits lors de salons professionnels partout dans le monde en 2019 et plus tard dans le cadre de sa mission continue consistant à apporter au monde une énergie propre.

Arctech Solar est l'un des plus grands fabricants et fournisseurs de solutions de suivi de trajectoire solaire et de fixation au monde. Au cours de la dernière décennie, Arctech Solar a mis en place avec succès à l'étranger des filiales et des centres de service aux États-Unis, en Inde, au Japon, en Espagne, au Mexique et en Australie. À la fin de l'année 2018, nous avons installé une capacité totale de 19 GW et achevé 900 projets dans 24 pays. À présent, Arctech Solar est un partenaire fiable sur le marché mondial du suivi de trajectoire photovoltaïque et de fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.arctechsolar.com.

