Arctech Solar signe un accord d'approvisionnement pour une centrale photovoltaïque majeure de 125 MW à Oman

Située dans la ville d'Amin, dans le sud du pays, la centrale sera mise en service d'ici la fin de 2019 et alimentera les opérations domestiques de Petroleum Development Oman en utilisant le système de suivi de trajectoire SkySmart d'Arctech. La centrale photovoltaïque est non seulement la première de son genre à Oman et le premier projet d'énergie solaire à grande échelle à vocation commerciale au monde avec une société pétrolière et gazière comme le seul acheteur en gros d'électricité, mais elle est aussi le plus important projet doté d'un système de suivi avec modules bifaces au Moyen-Orient à ce jour.

« Nous sommes ravis de faire un effort pour ce projet solaire majeur à Oman », a déclaré M. Guy Rong, président des affaires internationales d'Arctech Solar. « À ce jour, Arctech a déjà fourni près de 700 MW de trackers SkySmart pour des projets à travers le monde, notamment en Espagne, au Mexique et en Australie, ce qui démontre notre capacité à évoluer et innover massivement avec nos clients dans de nouveaux marchés. Nous resterons engagés à fournir des systèmes de suivi solaire et de fixation efficaces pour soutenir le développement rapide du Moyen-Orient et son potentiel en matière d'énergie renouvelable. »

Grâce à sa conception structurelle novatrice qui réduit efficacement la position debout de l'arrière du module et son prémontage en usine efficace, le système de suivi SkySmart d'Arctech sera déployé sur le projet pour offrir une plus grande production d'énergie, tout en réduisant le coût du travail associé à l'installation sur le terrain.

La centrale sera le deuxième projet d'Arctech au Moyen-Orient, après un projet de centrale photovoltaïque en Arabie Saoudite, et fait partie de la stratégie d'internationalisation actuelle du fabricant. Le contrat fait suite au classement d'Arctech au quatrième rang à l'échelle mondiale en matière de part de marché parmi les fournisseurs de trackers solaires PV, selon le rapport Global Solar PV Tracker Market Shares and Shipment Trends Report 2019 (les parts du marché international des trackers PV solaires et les tendances des expéditions 2019), publié par Wood Mackenzie Power & Renewables.

En plus de fournir des trackers pour la centrale, Arctech continuera d'accélérer l'expansion de sa présence mondiale en 2019 et au-delà grâce à une participation accrue aux salons professionnels, qui entre dans le cadre de l'engagement de la société à fournir au monde une énergie propre.

Arctech Solar progresse constamment avec l'augmentation de l'application de l'innovation technologique et des nouvelles technologies, à l'exception du système de suivi SkySmart mentionné ci-dessus, le système de suivi Skyline est un autre produit compétitif de la série « sky » d'Arctech de systèmes de suivi solaire et de fixation. Au cours de l'exposition Intersolar Europe 2019 à venir, Skyline sera présent au stand A2-660 du 15 au 17 mai. Nous vous invitons à visiter notre stand !

À propos d'Arctech Solar

Arctech Solar est l'un des plus grands fabricants et fournisseurs de solutions de suivi de trajectoire solaire et de fixation au monde. Au cours de la dernière décennie, Arctech Solar a mis en place avec succès à l'étranger des filiales et des centres de service aux États-Unis, en Inde, au Japon, en Espagne, au Mexique, en Australie et aux Émirats arabes unis. À la fin de 2018, Arctech a cumulativement installé une capacité d'environ 19 GW et achevé 900 projets dans 24 pays, et est maintenant reconnu comme un partenaire fiable au sein de l'industrie mondiale du suivi de trajectoire photovoltaïque et de fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.arctechsolar.com

Pour toute demande provenant des médias, veuillez contacter :

Lisa Zhou

Téléphone : +86-18918888669

Adresse e-mail : lisa.zhou@arctechsolar.com

