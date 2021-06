Ardent Mills concluye adquisición de los activos de Hinrichs Trading Company

DENVER, 2 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ardent Mills, la compañía harinera y de ingredientes de alta calidad, anunció hoy haber completado con éxito la adquisición de la totalidad de activos de Hinrichs Trading Company (HTC), líder norteamericana en abastecimiento, lavado y empacado de garbanzos.

Como parte del plan estratégico de crecimiento de Ardent Mills, esta adquisición permitirá aprovechar las capacidades actuales en ingredientes especializados, así como las buenas relaciones con los agricultores, y ayudará a los clientes a llevar productos innovadores al mercado para satisfacer una demanda en aumento de legumbres e ingredientes de base natural.

"Nos complace gratamente llegar a este hito el día de hoy y dar la bienvenida al talentoso equipo de Hinrichs Trading Company a la familia Ardent Mills", expresó Dan Dye, director ejecutivo de Ardent Mills. "Juntos llevaremos soluciones de ricos ingredientes especializados y a base de granos a nuestros clientes, ayudando así a nutrir a nuestras comunidades".

"Hinrichs Trading y la familia Hinrichs sienten que el equipo Ardent Mills serán un motor que impulsará la industria de las legumbres más allá de cualquier expectativa que hubiéramos creado para nuestros agricultores y clientes", comentó Phil Hinrichs, director ejecutivo de Hinrichs Trading Company. "El futuro luce muy emocionante".

La adquisición le permitirá a Ardent Mills potenciar las profundas relaciones de HTC con los productores, su experiencia en variedades de semillas y el procesamiento de productos terminados, y combinar todo esto con sus conocimientos en gestión del riesgo y recursos de I+D. Con esta adición, Ardent Mills ahora puede ofrecer a los clientes soluciones integrales que cubren desde el campo hasta las formulaciones.

Para conocer más acerca de la manera en que Ardent Mills está nutriendo el futuro, por favor, visite ardentmills.com.

Acerca de Ardent Mills

Ardent Mills es una compañía harinera y de ingredientes de alta calidad cuya visión es ser el aliado de confianza en nutrición para sus clientes, los consumidores y las comunidades, a través de soluciones a base de granos innovadoras y nutritivas. Las operaciones y servicios de Ardent Mills se apoyan en más de 35 molinos de harina, una panificadora especializada, una planta libre de gluten, cinco instalaciones para legumbres y garbanzos y The Annex by Ardent Mills (The Annex), un equipo permanente comprometido a cultivar el futuro de los granos especiales y los ingredientes a base de plantas. The Annex cuenta con un amplio portafolio que incluye quinua, granos ancestrales y tradicionales, productos sin gluten, granos y harinas orgánicas y legumbres. Con un fuerte arraigo en las comunidades de Norteamérica, las operaciones de Ardent Mills se encuentran en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y las oficinas centrales de la compañía están en Denver, Colorado. Ardent Mills emplea a más de 100 molineros certificados, los cuales dan respaldo a miles de puestos de trabajo locales y contribuyen con miles de millones de dólares a las economías locales. Para conocer más acerca de Ardent Mills, visite ardentmills.com.

FUENTE Ardent Mills

